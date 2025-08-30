İstanbul semalarında panik! Leylek sürüsüne giren yolcu uçağı acil iniş yaptı!

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris seferi için havalanan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Bir motorunda arıza meydana gelen uçak, pilotun acil durum çağrısı üzerine havalimanına geri döndü ve tek motorla sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul semalarında panik! Leylek sürüsüne giren yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Yayınlanma:

Pegasus Havayolları’na ait uçak saat 10.30’da Paris seferi için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalandı. Kalkışın hemen ardından uçak, gökyüzünde seyir halindeyken leylek sürüsüne girdi. Çarpışmanın etkisiyle uçağın motorlarından birinde arıza meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından uçağın kaptan pilotu, hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil durum bildiriminde bulundu. Bunun üzerine havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu. Pist hazır hale getirilirken itfaiye ve sağlık ekipleri de güvenlik amacıyla alarma geçirildi.

TEK MOTORLA SORUNSUZ İNİŞ

Acil iniş için hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçak saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na tek motorla güvenli şekilde iniş yaptı.  

Acil iniş sonrası uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. Pegasus Havayolları, yolcuları başka bir uçakla Paris’e gönderdi. Olayın ardından uçakta teknik inceleme başlatıldı.

