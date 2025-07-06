Göz kapağındaki sarkmalara dikkat! Görme kaybına yol açabiliyor

İstanbul Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, göz kapaklarında zamanla oluşan sarkma ve torbalanmaların sadece kozmetik bir sorun olmadığını vurguladı. Serin, bu durumun görme alanını daraltarak bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek fonksiyonel bir probleme dönüştüğünü ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, göz çevresinde oluşan bu sarkmaların estetik kaygılar dışında ciddi bir görme sağlığı problemine yol açabileceği bildirildi.

SADECE ESTETİK DEĞİL, FONKSİYONEL SORUNLAR DA OLUŞTURUYOR

Prof. Dr. Serin, “Düşen göz kapakları ve göz çevresindeki torbalanmalar yaşam kalitesini düşürebiliyor. Bu durum sadece estetik bir kaygı değil, görme alanını daraltan fonksiyonel bir soruna dönüşebiliyor ve modern estetik cerrahi bu soruna kalıcı çözümler sunuyor.” diyerek, göz kapağı sarkmalarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Göz kapağı estetiğinin, hastaların ihtiyacına göre şekillendirildiğini belirten Serin, şunları kaydetti: "Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, göz çevresinde yaşın veya genetik faktörlerin etkisiyle oluşan fazla dokuların alınması ya da yeniden şekillendirilmesiyle, hastayı daha dinç bir görünüme kavuşturuyoruz. 40 yaş üzerindeki bireylerde bu ihtiyaç daha çok görülüyor, ancak bazı kişilerde genç yaşlarda da doğuştan gelen sarkmalar nedeniyle benzer operasyonlar yapılabiliyor."

Serin, göz kapağı estetiğinde “kişiye özel” yaklaşımın temel ilke olduğunu belirtti. Her bireyin yüz yapısının ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu hatırlatarak, aynı operasyonun tüm hastalara uygulanmasının doğru olmadığını söyledi.

Estetik kaygıların ötesinde en büyük önceliğin yüz ifadesini korumak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serin, detaylı değerlendirmelerle operasyon planlamasının yapıldığını belirtti: "Kapak düşüklüğü mü var, yoksa sadece dokusal bir sarkma mı söz konusu? Alt kapakta torbalanma mı önde, yoksa gevşeklik mi? Bunların hepsini detaylı değerlendiriyoruz. Planlama buna göre yapılıyor."

Prof. Dr. Serin, göz kapağı estetiği ameliyatlarının genellikle iz bırakmadığını belirterek, “Göz kapağı iyi kanlandığı için iyileşme süreci hızlıdır.” dedi. Ayrıca şunları ekledi: "Elbette bu bir ameliyat. Çok nadir de olsa iz kalabilir, ancak çoğu hastada izsiz ve doğal bir görünümle süreç tamamlanıyor."