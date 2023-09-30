Hamilelik döneminde beslenme konusunda dikkatli olmak, anne ve bebek sağlığı için kritik öneme sahiptir. Yukarıda sıralanan gıdalardan uzak durarak ve doktorunuzun önerilerini takip ederek sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilirsiniz.

Hamilelikte Asla Tüketilmemesi Gereken Besinler!

Hamilelik, bir kadının yaşamında önemli bir dönemdir ve bu süreçte beslenme büyük bir önem taşır. Çünkü anne adayının tükettiği gıdalar, bebeğin gelişimi ve sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Hamilelik sırasında bazı gıdalardan uzak durmak gerekmektedir. İşte hamilelik döneminde tüketilmemesi gereken gıdalar:

Az Pişmiş Yumurta: Az pişmiş yumurta, içerisinde salmonella bakterilerini barındırabilir ve bu bakteriler bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir. Yumurta sarısı ve beyazı iyice pişirilene kadar tüketilmemelidir.

Pastörize Olmayan Süt ve Süt Ürünleri: Süt ve süt ürünleri, hamilelikte kalsiyum ihtiyacını karşılamak için önemlidir ancak pastörize olmayan sütler ve ürünler içerdikleri bakteriler nedeniyle riskli olabilir. Listeryum adı verilen bakteri, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle pastörize süt ve süt ürünleri tercih edilmelidir.

Çiğ veya Az Pişmiş Et ve Balık Ürünleri: Hamilelik sırasında çiğ veya az pişmiş etlerden uzak durmak gerekir. Az pişmiş etlerde bulunan toksoplazma, anne ve bebek için risk oluşturabilir. Ayrıca şarküteri ürünleri de tüketilmemelidir. Deniz ürünleri seçiminde ise yüksek cıva içeren balıklardan kaçınılmalıdır.

Tüm hamilelere sağlıklı bir süreç dileriz!