Havuz sezonu açıldı: Uzmanlardan uyarı!

Halk arasında en çok bilinen havuz kimyasalı klor olsa da, aslında suyun sağlıklı kalması için pH dengeleyiciler, yosun önleyiciler, berraklaştırıcılar ve çökelticiler gibi birçok kimyasalın da doğru ölçülerde kullanılması gerekiyor. Ancak uzmanlara göre bazı site havuzlarında bu maddeler bilinçsiz şekilde, göz kararıyla uygulanıyor. Yetkililer, tüm kimyasalların ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde, ölçülü olarak kullanılmasını öneriyor.

Uzmanlar ayrıca, yılda bir kez yapılması gereken “ana bakım” döneminin de şu an olduğuna dikkat çekiyor. Bu bakımlar sırasında, otomatik dozajlama sistemlerinin her bir parçasının detaylı ve hijyenik temizliğinin yapılması, elektrik kaçaklarına karşı topraklama ve kaçak akım rölesi kontrollerinin eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, özellikle çocukların güvenliği açısından dip emiş boruları ve duvarlardaki vakum nozullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu alanlarda yer alan menfezlerin tam ve sağlam olması gerektiğini belirten Atmaca, herhangi bir kırık ya da eksik parçanın tespit edilmesi halinde mutlaka yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Havuzlarda kullanılan kimyasalların saklama koşulları da bir diğer kritik başlık. Uzmanlar, bu maddelerden yayılan buharların solunmasının tehlikeli olduğunu belirterek, depolama alanlarının mutlaka iyi havalandırılmış, kapalı, kuru ve serin ortamlar olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Günlük temizlik uygulamaları da havuz hijyeninin vazgeçilmez bir parçası. Buna göre, havuz tabanı her gün, duvar yüzeyleri ise haftada en az bir kez temizlenmeli. Bu işlemleri gerçekleştirecek personelin de mutlaka bu alanda eğitimli ve sertifikalı olması gerekiyor.