Hurmanın çekirdeğini asla çöpe atmayın! Bakın o hurma çekirdeği ne işe yarıyor

Hurma çekirdeğinin yararları saymakla bitecek gibi değil! 11 ayın sultanı ramazan ayının iftar açarken vazgeçilmezi hurma çekirdeği öyle faydalı ki duyan insan bir an önce satın almak için aktara veya markete gitmek istiyor. Peki hurma çekirdeği faydaları neler? Hurma çekirdeğinin vücuda ne gibi bir yararı var? İşte hurmanın çekirdeğinin bilmediğiniz faydaları...

HURMA ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELER?

Hurma çekirdeği faydaları özellikle ramazan ayında sıklıkla gündeme geliyor ancak her zaman yenilmesi gerekiyor. İşte çöpe atmadan önce 2 kere düşüneceğiniz hurma çekirdeği faydaları...

HURMA ÇEKİRDEĞİ BÖBREK VE KARACİĞERİ KORUYOR

Hurma çekirdeği karaciğer ve böbreğin korunmasına fayda sağlar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Hurma çekirdeği böbrek taşının düşmesine yardımcı olur ve safra taşı tedavisinde de kullanılır.

HURMANIN ÇEKİRDEĞİ CİLT İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET

Sivilce izi, siyah nokta ya da çatlaklar gibi cilt problemleri yaşayanların derdine yine hurma çekirdeği çare oluyor. Maskeyi hazırlamak için;

Hurma çekirdeğini ezin,

Bal ile karıştırın,

Cildinize bir fırça ya da nemli bir pamuk yardımıyla sürün,

5 dk beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

HURMA ÇEKİRDEĞİ DİYABETE ÇÖZÜM

Hurma çekirdeği kan şekeri ve diyabet gibi sorunları tedavi etmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalarına ardından hurma çekirdeğinin karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu özelliği bulunduğunu ortaya koydu.

ENFEKSİYONDAN HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE KORUNUN

Hurma çekirdeği özellikle mevsim geçişlerinde artan enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Patojenik virüslere karşı antiviral koruma olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde önemli rol oynar.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ GİDEREN ŞİFA HURMA ÇEKİRDEĞİ

Hurma çekirdeği saç ve saç derisi için son derece yararladır. Saç dökülmesi ve çabuk kırılan güçsüz saçları bulunanların devası hurma çekirdeği kolay yapımıyla bakım rutininizde en üst sıraya yerleşecek.

Hurma çekirdeği yağı, yüksek miktarda omega-6 yağ asitleri bulundurmasından dolayı saç derisini besler. Kepek sorununu hızlıca çözen hurma çekirdeği yağı amino asit ve B2 vitamini açısından çok zengindir. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde saçları güçlendirir ve nemli bir görünüm sağlar.