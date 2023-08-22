Atatürk hangi yemeği severdi? İşte Atamızın çok sevdiği yemekler

Mustafa Kemal Atatürk en çok hangi yemeği severdi? Atamızın sevdiği yiyecekler nelerdi? Merak edilen Atamızın çok sevdiği yemekler listesini sizin için derledik! İşte o 9 yemek! Kuru fasulye başta geliyor, ama etsiz...

Atatürk hangi yemeği severdi? İşte Atamızın çok sevdiği yemekler
Atatürk hangi yemeği severdi? İşte Atamızın çok sevdiği yemekler
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Atamız hangi yemeği severdi? Atatürk'ün ömrünün büyük kısmını cephede ve devlet meseleleri ile harcadığı için yemek tercihinde sağlıklı besinlerin olduğunu biliyoruz. Askeri okullardan kalma alışkanlıkla kuru fasulyenin etsiz halini çok sevdiği, aşçısının anlatımları ile bizlere kalan notlar arasında. İşte Atatürk'ün çok sevdiği yemekler

ATATÜRK HANGİ YEMEĞİ SEVERDİ

Atatürk hangi yemeği severdi? İşte Atamızın çok sevdiği yemekler - Resim : 1

Atamızın çok sevdiği yemekler listesinin başında etsiz kuru fasulye geliyor. Karnıyarık yemeği ve pirinç pilavını da çok severdi. İşte listenin devamı:

1-  Etsiz kuru fasulye

2- Karnıyarık yemeği

3-  Pirinç pilavı

4- Ispanaklı börek

5- Fava

6- Etli bamya yemeği

7- Fırında kuşkonmaz

8- Omlet

9- Zeytinyağlı enginar

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