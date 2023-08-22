Atatürk hangi yemeği severdi? İşte Atamızın çok sevdiği yemekler

Atamız hangi yemeği severdi? Atatürk'ün ömrünün büyük kısmını cephede ve devlet meseleleri ile harcadığı için yemek tercihinde sağlıklı besinlerin olduğunu biliyoruz. Askeri okullardan kalma alışkanlıkla kuru fasulyenin etsiz halini çok sevdiği, aşçısının anlatımları ile bizlere kalan notlar arasında. İşte Atatürk'ün çok sevdiği yemekler

ATATÜRK HANGİ YEMEĞİ SEVERDİ

Atamızın çok sevdiği yemekler listesinin başında etsiz kuru fasulye geliyor. Karnıyarık yemeği ve pirinç pilavını da çok severdi. İşte listenin devamı:

1- Etsiz kuru fasulye

2- Karnıyarık yemeği

3- Pirinç pilavı

4- Ispanaklı börek

5- Fava

6- Etli bamya yemeği

7- Fırında kuşkonmaz

8- Omlet

9- Zeytinyağlı enginar