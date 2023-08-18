İbn-i Sina’dan baş ağrısını bıçak gibi kesen karışım! 1000 yıllık şifa kitabının en faydalı besini

Hekimlerin Reisi olan İbn-i Sina, 1000 yüz yıl önce doğal besinlerde hastalıklara şifa aramış. Şimdilerde Bilim insanlarına bile ışık tutan şifa kitabında özellikle en sık görülen baş ağrısına önerdiği karışım dikkatlerden kaçmamış. İbn-i Sina baş ağrısını kökünden kazıyan bu şifa kaynağı sayesinde aynı zamanda sinir hücrelerini bile yatıştırdı.

Güçlü bir antioksidan özelliğe sahip çörek otuyla sağladığı bu şifa karışımı günümüzde de halen kullanılıyor. Alternatif tıbbın en gözde besini olarak kabul edilir.

İŞTE İBN-İ SİNA’NIN BAŞ AĞRISINI BIÇAK GİBİ KESEN YÖNTEMİ

Baş ağrısı yaşam kalitesini hızla düşürerek kişinin aynı zamanda sinir sistemini yıpratır. Yorgunluk uykusuzluğun yanı sıra daha birçok ciddi sağlık sorununun neden olduğu baş ağrısı son yıllarda toplumda her 5 kişiden 3’ünün yaşadığı bir sağlık sorunudur.

İbn-i Sina sinüzit ve migren gibi şiddetli olan baş ağrılarının bile şifasının çörek otunda olduğunun altını çizer.

Yarım su bardağı ılık suyun içine 10 tane çörek otu atın. Akabinde suyu için. Bu karışımı gün içine yapabilirsiniz. Bununla beraber çörek otu yağını şakaklarınıza masaj yaparak sürün. Ardından temiz bir tülbent sarıp karanlık bir odada uyuyun.

Çörek otu içeriğinde yüksek oranda kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit barındırır. Bu mineraller sinir sistemini hızla onarır. Deforme olan hücreleri güçlendirerek beyne giden kan akışını düzenler.