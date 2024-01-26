İnatçı öksürüğü anında kesiyor! Boğazı tertemiz yapıp nefesi açıyor
Son günlerde artan virüsler nedeniyle öksürük ve balgam da arttı. Bunu hızla kesmenin en sağlıklı yolu alternatif tıptaki uzmanların önerdiği muazzam karışımlardır. İşte inatçı öksürüğü kesen karışımlar...
Öksürüğü hafifleten veya rahatlatan karışımlar genellikle doğal malzemeler içerir ve bu tarz karışımların tıbbi tedavi yerine bir destekleyici olarak kullanılması önerilir. Ancak, ciddi bir sağlık sorunu varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek en iyisidir.
İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESEN KARIŞIM!
Bal ve Zencefil Karışımı
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 çay kaşığı bal
Bir bardak sıcak su
Malzemeleri karıştırın ve bu karışımı yavaşça için.
Limonlu Bal Karışımı
1 yemek kaşığı bal
Taze sıkılmış yarım limonun suyu
Bu karışımı karıştırın ve yavaşça için.
Nane Çayı
Bir avuç taze nane yaprağı veya bir çay kaşığı kuru nane
Bir bardak sıcak su
Nane yapraklarını kaynar suya ekleyin, demlenmesini bekleyin ve sonra süzüp içebilirsiniz.
Zencefil Çayı
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Bir bardak sıcak su
Zencefilinizi sıcak suya ekleyin, demlenmesini bekleyin ve sonra süzüp içebilirsiniz.
Elma Sirkesi ve Bal Karışımı
1 çay kaşığı elma sirkesi
1 çay kaşığı bal
Bir bardak sıcak su
Malzemeleri karıştırın ve yavaşça için.
Bu tariflerin her biri bireyden bireye değişebilir, bu nedenle kişisel tercihlerinize ve sağlık durumunuza uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Eğer öksürük şiddetli veya uzun süreli ise, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir, çünkü altında yatan başka bir sağlık sorunu olabilir.