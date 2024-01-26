İnatçı öksürüğü anında kesiyor! Boğazı tertemiz yapıp nefesi açıyor

Öksürüğü hafifleten veya rahatlatan karışımlar genellikle doğal malzemeler içerir ve bu tarz karışımların tıbbi tedavi yerine bir destekleyici olarak kullanılması önerilir. Ancak, ciddi bir sağlık sorunu varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek en iyisidir.

İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESEN KARIŞIM!

Bal ve Zencefil Karışımı

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 çay kaşığı bal

Bir bardak sıcak su

Malzemeleri karıştırın ve bu karışımı yavaşça için.

Limonlu Bal Karışımı

1 yemek kaşığı bal

Taze sıkılmış yarım limonun suyu

Bu karışımı karıştırın ve yavaşça için.

Nane Çayı

Bir avuç taze nane yaprağı veya bir çay kaşığı kuru nane

Bir bardak sıcak su

Nane yapraklarını kaynar suya ekleyin, demlenmesini bekleyin ve sonra süzüp içebilirsiniz.

Zencefil Çayı

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Bir bardak sıcak su

Zencefilinizi sıcak suya ekleyin, demlenmesini bekleyin ve sonra süzüp içebilirsiniz.

Elma Sirkesi ve Bal Karışımı

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı bal

Bir bardak sıcak su

Malzemeleri karıştırın ve yavaşça için.

Bu tariflerin her biri bireyden bireye değişebilir, bu nedenle kişisel tercihlerinize ve sağlık durumunuza uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Eğer öksürük şiddetli veya uzun süreli ise, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir, çünkü altında yatan başka bir sağlık sorunu olabilir.