İnsanların Size İlgi Göstermesini Sağlayacak Tüyolar!

İş görüşmesine gittiğinizde veya özel bir toplantıya gittiğinizde bütün gözlerin üstünüzde olmasını isteyebilirsiniz. İnsanların size ilgi göstermesini sağlayacak tüyoları sizinle paylaşacağız.

İnsanların Size İlgi Göstermesini Sağlayacak Tüyolar!
İnsanların Size İlgi Göstermesi
Editör: Süleyman Daban
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Toplantılara gittiğinizde yabancılık çekmek herkes için korkutucu bir şey olur ve çok sıkıcı bir gün olabilir sizin için. Bunun yerine özel günlerde gözleri üstünüze çekebilecek tüyoları araştırdık ve bunları sizinle paylaşacağız. İnsanların size ilgi göstermesine sağlayacak tüyoları listeledik...

1. Beden Dilini Eşleştirin

Beden dilini eşleştirin

Etkilemek, dikkat çekmek veya saygı kazanmak istiyorsanız, konuştuğunuz kişinin beden dilini gözlemleyin ve onu taklit etmeye çalışın. Araştırmalar, bu davranışın rahatlık sağlayacağını, güveni güçlendireceğini ve konuştuğunuz kişiyle aranızda bir yakınlık kurmaya yardımcı olacağını kanıtlıyor.

2. Avuç İçleriniz Yukarı Bakacak Şekilde Konuşun

Avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde konuşun

İnsanları etkilemek için kullanabileceğiniz birkaç beden dili vardır ancak bu numarayı herkes bilmez.  Avuç içlerimiz yukarıda konuştuğumuzda bu, güvenilirliği ve dürüstlüğü gösterir.

3.  Güç Pozu Verme Alıştırması Yapın

Güç pozu verme alıştırması yapın

Güç pozu, hissetmeseniz bile beyninizi kendinize güvendiğinizi düşünmesi için kandırabilir. Büyük bir toplantıdan hemen önce aynanın karşısına geçin ve bir süper kahraman olduğunuzu hayal edin: Ellerinizi kalçalarınıza koyun, başınızı yukarı kaldırın, duruşunuzu düzeltin ve yüzünüze kocaman bir gülümseme koyun.

4. İltifat Edin

İltifat edin

Birisinin nazik mi, akıllı mı yoksa güzel mi göründüğünü bilmesi önemlidir; yalnızca kibar olmak için değil, aynı zamanda diğer insanlar hakkında söylediklerinizin sizin hakkınızda ne düşündüğünü  etkilemesi nedeniyle.

5. Kişisel Şeyler Hakkında Konuşun

Kişisel şeyler hakkında konuşun

İnsanlar ile siyasi sosyal sorunlar konuşmak yerine onlarla daha eğlenceli konular konuşun. Örneğin; "En sevdiğiniz yemek hangisi?" gibi sorular sormaya çalışın. veya "En sevdiğiniz gezi hangisiydi?" Örneğin.  Kişiselleştiğinizde güven ve dostluk kurma olasılığınız artar.

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# İnsanların Size İlgi Göstermesi # sağlık # psikoloji # insanlar
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