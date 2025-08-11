İnternetten ve aktardan alınan krem hastanelik etti: 4 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor

Van’da “cildi beyazlatıyor” ve “sivilce izlerini yok ediyor” iddiasıyla satılan kremleri kullanan 4 kişi, yüz ve vücutlarında oluşan kızarıklık, yanma ve şişlik şikayetleriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde şikayetlerin kullanılan kremlerden kaynaklandığı belirlendi. Hastalardan bazıları yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"BİR İLAÇ NASIL BU HALE GETİRİR?"

YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, ilk vakanın 2 hafta önce geldiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Son 2 haftadır gerçekten ilginç bir vakayla karşılaşıyoruz. İlk başta 21 yaşındaki genç bir kadın hastamızı yatırdık. Birinci haftanın sonunda internetten aldığı kremden dolayı cildinin tamamen yandığını gözlemledik. Tedavisini yoğun bakımda gerçekleştirdik. Hasta çok kötüydü, yüzünden başlayarak tüm vücuda yayılan bir durum söz konusuydu. İlk hastamızın tedavisini uyguladık, şu anda kendisini toparladı.”

"ALERJİK REAKSİYONLAR HASTADAN HASTAYA DEĞİŞİYOR"

Özkol, aynı krem kaynaklı şikayetlerin arttığını belirterek şunları söyledi:

“Son hastamız aynı ilacı 3-4 gün kullanmış ve herhangi bir problem olmamış ama 1 hafta sonra tüm vücutta yanık benzeri tablo ile karşı karşıyayız. Biz de hayretler içindeyiz, bir ilaç nasıl bu hale getirir? Aslında bu bir ilaç değil kozmetik ürün. Hekimlerin önermediği bir kremi, ‘leke açıcı’ ve ‘güzellik kremi’ diye kullanmayalım. Bu bizim takip ettiğimiz 2 hafta içerisinde 4. vaka.”

Alerjik kontakt dermatit tablosunun görüldüğünü ifade eden Özkol, “3-4 günlük bir duyarlanmadan sonra tüm vücutta yaygın döküntü ve kezzap benzeri bir etki yaratıyor. Riskli bir durum, herkesin dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

"DOKTORLARA DANIŞMADAN KİMSE KREM KULLANMASIN"

Tedavi gören 28 yaşındaki S.Ç, kremi yakınlarının tavsiyesiyle aldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kremi yakınlarım tavsiye etti. Aktardan aldım ama çok fazla yan etki yarattı. Yanma, kaşınma ve yaralar oluştu. İlk sürmemde hiçbir şey olmadı, 3 defa kullandım. 5 gün ara verdim ve daha sonra bu hale geldim.”

S.Ç, herkesin hekim gözetiminde krem kullanması gerektiğini vurgulayarak,

“Lütfen doktorlara danışmadan kimse krem kullanılmasın. Yakınlarımda olmadı ama benim başıma geldi. Herkesin başına gelebilir.” ifadelerini kullandı.