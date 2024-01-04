İshal Problemini Anında Kesecek Muhteşem Formül! Bir Çay Kaşığı Yuttuğunuzda…

Zaman zaman hepimiz ishal şikayetiyle karşı karşıya kalırız. İshal şikayeti hem rahatsız edici hem de günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyici bir problemdir. Peki, ishal şikayetiyle nasıl baş edebileceğinizi biliyor musunuz? İshal şikayeti bazen kısa vadede bazense uzun vadede devam eden bir rahatsızlık türüdür. İshal şikayetiyle baş etmek pek de kolay olmayabilir. Bazen ne yapsanız da geçmek bilmeyen ishal şikayetiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür durumlarda evde kolayca hazırlayabileceğiniz formüller imdadınıza yetişecektir. Peki, nasıl mı? İşte ishal problemini anında kesecek muhteşem formül…

Neden İshal Oluruz?

İshal daha çok kusma, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren, daha sık dışkılama ihtiyacı duyulduğu, dışkılamanın daha gevşek ve sulu halde gerçekleşmesine denir. Özelliklede çocuklarda sıkça görülen ve bulaşma hızı oldukça yüksek olan ishal problemi genellikle kısa süreli olarak meydana gelir. Yaklaşık 2-3 günde kendini gösteren ishal şikayeti bazı dönemlerde daha uzun vadede gerçekleşebilir. 10 günü aşkın ishal şikayetlerinin altında başka nedenler bulunabilir. Bunun için muhakkak bir uzmana görünmek ve tedavi sürecini başlatmak gerekir. İshal daha sık tuvalete çıkmanıza ve çeşitli problemlere yol açabilir. İshalin seviyeleri bulunmaktadır. İshalin hafif seyretmesi durumunda ishale iyi gelen besinlerle ishal şikayeti kontrol altına alınabilir. İshale sebep olan bazı nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler; virüsler, bakteriler, parazitler, ilaçlar, yapay tatlandırıcılar ve çeşitli sindirim hastalıklarıdır. Peki, ishale ne iyi gelir? Çözüm oldukça basit! Vereceğimiz bu formül sayesinde ishal şikayetlerinizden anında kurtulabilirsiniz. İşte ishal problemini anında kesecek muhteşem formül…

İshal Şikayetine Son!

Narın dış kabuğunu kurutun ve kuruttuktan sonra öğütün. Öğüttüğünüz nar kabuğunu sabah ve akşam olmak üzere bir çay kaşığı kadar su yardımıyla yutun. Bu formülü uyguladığınız taktirde; ishaliniz duracak, kurtlarınız dökülecek ve sarkık mideniz toparlanacaktır. Bu formül mide ve bağırsaklar üzerinde oldukça etkilidir. Sizin de bu tarz şikayetleriniz varsa mutlaka bu formülü uygulamalısınız!