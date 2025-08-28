İstanbul’da sağlık skandalı! Yedikule Göğüs Hastanesi’nde rüşvet ve usulsüzlük

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, 3’ü doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında ağır suçlamalar yöneltildi.

Savcılık, 3 doktor hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü “ihbar eden” sıfatıyla yer aldı; 33 hasta ise mağdur olarak dosyaya girdi.

ÇARPICI İFADELER

İddianamede müştekilerin ifadeleri de yer aldı.

Bir hasta yakını, doktor Y.S.’nin kendilerinden “20 bin lira hastane malzemesi için, 30 bin lira da bıçak parası” istediğini öne sürdü. Ödeme yapılmadığında ameliyatın aylarca gecikeceği söylenmiş.

Bir diğer mağdur M.D. ise biyopsi sonucunun hızlanması için 30 bin lira talep edildiğini anlattı. Parayı ödedikten sonra aynı gün biyopsi sonucunun çıktığını söyledi.



ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin örgüt yapılanmasına da yer verildi.

Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı olarak,

Doç. Dr. V.E. ve Uzman Dr. Y.S. örgüt yöneticisi olarak gösterildi.

Bunun yanı sıra bir öğretim görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi, veri giriş personeli ve bir tıbbi mamul çalışanı da “örgüt üyesi” olarak iddianamede yer aldı.



İSTENEN CEZALAR

Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzman Dr. Y.S. hakkında:

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan 4–8 yıl,

“İrtikap” suçundan 5–10 yıl,

Toplamda 9–18 yıl hapis cezası talep edildi.

Diğer 8 şüpheli için:

“İrtikap” ve “örgüt üyeliği” suçlarından 6–12 yıl hapis cezası istendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.