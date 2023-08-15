Kamkat (kumtuat) meyvesi nedir? Kamkat meyvesinin faydaları nelerdir? Kamkat meyvesi nasıl yenir?

Kamkat meyvesi, bilimsel adıyla Citrus japonica, küçük oval portakallara benzeyen bir narenciye türüdür. Adını, Çince'de "altın portakal" veya "altın mandalina" anlamına gelen ifadeden alır. Bu meyve Güney Asya ve Pasifik bölgesinin özgün bitkisidir ve ilk olarak 12. yüzyılda Çin yazmalarında yer aldığı bilinmektedir. Hindistan, Japonya, Tayvan, Filipinler ve Güneydoğu Asya'da uzun yıllar yetiştirilen kamkat meyvesi, daha sonra Avrupa'ya (1846) ve ardından Kuzey Amerika'ya taşınmıştır.

KAMKAT MEYVESİ NEDİR?

Kamkat meyvesi, beyaz ve kokulu çiçekleri olan, yaprak dökmeyen çalı veya kısa ağaç formunda yetişen bir bitkidir. Meyve oldukça verimlidir ve boyutuna bağlı olarak yüzlerce hatta binlerce meyve verme kapasitesine sahiptir. Ülkemizde Anamur bölgesinde "kumkuat", "kumkat", "süs mandalinası" ve "altın portakal" gibi isimlerle anılan kamkat meyvesi, kabuğuyla tüketilme özelliği ile dikkat çeker.

Kamkat meyvesi, özellikle kabuğunda yoğunlaşan aromalarıyla bilinir. Limonen gibi antioksidan özellik taşıyan bileşenler meyve kabuğunda bulunur.

KAMKAT MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kabuğunda bulunan aromatik bileşenler cilt sağlığını destekler.



Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirir.



Omega-3 yağ asitleri içeriğiyle kalp sağlığını destekler.



Yüksek lif içeriği tokluk hissini artırır ve sindirimi düzenler.



Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.



İçerdiği besin ögeleri kabuğuyla birlikte tüketilmeye izin verir.

KAMKAT MEYVESİ NASIL YENİR?

Kamkat meyvesini tüketmek için olgun olanları seçmelisiniz. Olgun meyveler canlı turuncu bir renge sahip olurken olgunlaşmamış meyveler yeşilimsi ve ekşi olabilir. Meyve kabuğu sert olmalıdır. Bitki koruma ürünlerini temizlemek için meyveyi soğuk suda iyice yıkamanız önemlidir.

Meyvenin içerisindeki çekirdekleri temizledikten sonra tüketebilirsiniz. Kabuk tatlı, iç kısım ise ekşidir. Eğer ekşi tatlara dayanamıyorsanız meyvenin suyunu sıkarak sadece kabuğunu da yiyebilirsiniz.

Ayrıca kamkat meyvesi, salatalarda ince dilimler halinde kullanılabilir veya marmelatı yapılabilir. Meyve aynı zamanda turşusu da yapılabilir.

KAMKAT MEYVESİ TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kg kamkat

3 bardak kahverengi şeker

1 şişe sirke

1 tatlı kaşığı zerdeçal

12 adet karanfil

Biraz safran

1 tatlı kaşığı toz hardal

3 kabuk tarçın

İsteğe göre 2 tatlı kaşığı acı toz biber

Kaya tuzu

Yapılışı:

Kamkatları yarıya bölün ve üzerine bir avuç tuz ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal serpin. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra 3 gün boyunca kamkatları bekletin. 3 günün sonunda kamkatları ayırın ve üzerinde biriken suyu dökün.

Şekerinizi bir tencere içinde sirke ile çözün. Kaynamaya başladığında içine karanfil, tarçın ve safranı ekleyin. Şurubunuz koyulaşmaya başladığında ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Kamkatların üzerine toz biber ve kalan zerdeçalı serpin. Bir yemek kaşığı suda hardal tozunu çözün ve karışımı kamkatların üzerine gezdirin. İyice karıştırın. Hazırladığınız şurubu da kamkatların üzerine ekleyin.

Hazırladığınız kamkat turşusunu cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın. Kamkat turşusunu yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz.