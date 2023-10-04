Kış Hastalıklarından Koruyan Osmanlı Mucizesi! Salep İçmenin Vücuda Faydaları!

Orkide bitkisinin yumru köklerinden elde edilen bir toz olan salebin Osmanlı zamanında kış aylarını hasta olmadan atlatmayı sağlamak için kullanıldığını biliyor muydunuz? Kış hastalıklarından koruyan Osmanlı mucizesi salep yapılışı ve salep içmenin vücuda faydaları yazımızda!

Kış Hastalıklarından Koruyan Osmanlı Mucizesi! Salep İçmenin Vücuda Faydaları!
Salep içmenin vücuda faydaları!
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Salep toz hali süt ile karıştırılarak tüketilen kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Sizler için kış hastalıklarından koruyan Osmanlı mucizesi salep yapılışı tarifi ve salep içmenin vücuda faydaları hakkında bilinmeyenleri yazdık!

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ! OSMANLI MUCİZESİ SALEP İÇMENİN VÜCUDA FAYDALARI!

Salep orkide bitkisinin yumru köklerinden elde edilen süt ile karıştırılarak yapılan bir içecek olan salebin ana malzemesini oluşturan tozdur. Salep, kış aylarında tüketilen ve sıcaklığıyla oldukça sevilen bir içecektir. Orkide, dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Türkiye'de ise salep yapımında kullanılan salep orkidesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir.

salep içmenin vücuda faydaları ne

Salep, Türkiye, İran, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde yaygın olarak tüketilmekle birlikte Türkiye'de salep, özellikle kış aylarında tüketilir. Salep düşük kalorili bir besin olduğundan birkaç bardak bile tüketilse kolaylıkla kilo aldırıcı özellikte olmayan, yüksek lif içeriğine sahip olan bir besindir. Salebin 100 gramında yaklaşık 200 kalori, 3 gram lif, 1 gram protein ve 3 gram yağ bulunur. Salep ayrıca, kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineraller açısından da zengindir. Sizler için salep içmenin vücuda faydaları hakkında bilinmeyenleri yazdık!

SALEP İÇMENİN FAYDALARI!

Salep içmenin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:

  • Sindirim sistemini düzenler. Salep, lif bakımından zengin olduğu için sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler.
  •  Salep, lif bakımından zengin olduğu için kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak Kalp sağlığını destekler.
  • A vitamini ve C vitamini bakımından zengin olan salep bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Salep, östrojen hormonuna benzer bir etkiye sahip olduğu için menopoz dönemindeki kadınların sağlıklı olmasına destek olur.
  • Kalsiyum bakımından zengin olan salep diş ve kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
  •  B vitamini bakımından zengin olan salep sinir sistemini korur.
  • C vitamini bakımından zengin olan salep cilt sağlığını iyileştirir.

OSMANLI MUCİZESİ SALEP YAPILIŞI!

Bu tarif için gereken malzemeler:

500 ml süt
1 tatlı kaşığı toz salep
1 yemek kaşığı toz şeker
Tarçın (isteğe bağlı)

Tarifin yapılışı

Sütü bir tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Bu sırada salep ve şekeri bir kasede karıştırın. Sonra ısınan süte salepli karışımı yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin. Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve isteğe bağlı tarçın serperek servis edin.

SALEP TÜKETİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Salep, kalori bakımından düşük bir besin olmasına rağmen içeceğin içerisine şeker, krema veya çikolata eklendiğinde kalori değeri artabilir. Bu nedenle, salepli içeceklerin tüketilmesinde aşırıya kaçmamak gerekir. Salep, bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabildiğinden salep tüketmeden önce alerji testi yaptırmak önemlidir.

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