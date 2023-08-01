Komşu ülkede görülen virüs çok tehlikeli! Türkiye'de herkes endişeli: Batı Nil virüsü nedir?

Komşu ülkede iki kişi hayatını kaybetti. Türkiye önlem almaya başladı. Batı Nil Virüsü hastalığı nedir?

Komşu ülkede görülen virüs çok tehlikeli! Türkiye'de herkes endişeli: Batı Nil virüsü nedir?
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan'da Batı Nil virüsü hastalığı dolasıyla iki kişi hayatını kaybetti. Onlarca insanın ise belirtiler yüzünden hastaneye başvurduğu gelen bilgiler arasında. Türkiye'de ise önlemler alınmaya başlandı iddiaları kulislerden gelen bilgiler arasında. Peki Batı Nil Virüsü nedir?

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BATI NİL VİRÜSÜ HASTALIĞI  NEDİR?

İlk kez 1937 yılında Uganda'da ilk olarak görülen Batı Nil Virüsü hastalığı hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Çoğunlukla Culex türü sivrisineklerin ısırması ile bulaşan hastalık, sıklıkla Haziran ve Eylül ayları arasında hızlı yumurtlama göstererek yayılır. Hastalığın dünya genelinde hızla yayılmasının sebebi, virüsü taşıyan sivrisineklerin farklı kanatlı hayvan türlerini de sokarak hastalığı yayması kaynaklıdır.

Komşu ülkede görülen virüs çok tehlikeli! Türkiye'de herkes endişeli: Batı Nil virüsü nedir? - Resim : 4

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BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Hastalık 2-15 gün arasında kendini gösterir

* Baş ağrısı, grip benzeri belirtiler

* Kusma, ishal

* Deri de kızarıklık, şişme

* Felç veya kısmi felç

* Lenf bezlerinin şişmesi de görülen belirtilerdendir.

Tedavi için hastaneye başvurmak en etkili yöntemlerden biridir.

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