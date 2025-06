Kurban Bayramında sağlıklı beslenme: Et ve tatlıda denge nasıl kurulur?

Bayram boyunca her öğünde kırmızı et tüketmek doğru mu? Merve Akmaz, “Her öğünde et tüketimi oluyor, kahvaltıda bile kavurma ile güne başlanıyor. Ancak tavsiyemiz kahvaltıda daha hafif ve dengeli beslenmek. Kırmızı eti ise sadece bir öğünde tercih etmek daha sağlıklı olacaktır,” diyor.

Uzmanlar, etin yanında mutlaka sebze, meyve ve lifli besinlerin de sofralarda yer alması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde sindirim problemleri ve kalp damar sağlığı riskleri artabilir.

Akmaz, “Kırmızı et doymuş yağ oranı yüksek bir besin olduğu için özellikle tansiyon ve kalp hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Öğünlerde lif bakımından zengin sebzeler, salatalar ve meyveler sindirimi kolaylaştırır,” diye ekliyor.

Kurban etinin sağlıklı tüketimi için etlerin kesim sonrası 12-24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten uzman, “Bu süreçte etlerde oluşan ölüm katılığı azalır, böylece etler daha yumuşak ve sindirimi kolay hale gelir. Etler buzdolabında uygun koşullarda saklanmalı ve pişirilirken kendi yağı ile haşlama, buğulama veya ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Kızartma ve kavurma gibi yağ eklenen pişirme şekillerinden kaçınılmalı,” diyor.

Akmaz, bayram boyunca dengeli beslenmenin yanı sıra su tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor: “Tatlılarda kan şekerini dengelemek için sütlü veya meyveli tatlıları tercih edebiliriz. Çay ve kahve tüketimi arttığında su içmeyi unutuyoruz. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi çok önemli. Bayram ziyaretlerinde yürüyüş yaparak hareketi artırmak ve bayramın tadını sağlıklı şekilde çıkarmak mümkün.”