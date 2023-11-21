Kuru Üzümün İçindeki Gizem! Kan Şekerinin Diyarbakır'daki En Doğal İlacı

Kuru üzüm suyundan yapılan pestil özellikle son zamanlarda popüler hale geldi. Diyarbakır'a ait olan pestil çayla beraber tüketilir. Genellikle içinde ceviz ya da fındık koyularak tüketilen pestil vücuda olan faydaları saymakla bitmez.

Kuru Üzümün İçindeki Gizem!