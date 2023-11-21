Kuru Üzümün İçindeki Gizem! Kan Şekerinin Diyarbakır'daki En Doğal İlacı

Diyarbakırlıların en doğal şifası olan kuru üzümden yapılan pestil adeta ilaç olarak kullanılıyor. Diyarbakırların çayın yanında tercih ettiği bu mucizeyi sizler için araştırdık. Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç

Kuru Üzümün İçindeki Gizem! Kan Şekerinin Diyarbakır'daki En Doğal İlacı
Kuru Üzümün İçindeki Gizem! Kan Şekerinin Diyarbakır'daki En Doğal İlacı

Kuru üzüm suyundan yapılan pestil özellikle son zamanlarda popüler hale geldi. Diyarbakır'a ait olan pestil çayla beraber tüketilir. Genellikle içinde ceviz ya da fındık koyularak tüketilen pestil vücuda olan faydaları saymakla bitmez.

Kuru Üzümün İçindeki Gizem!

  1. Bağışıklık sistemini destekler. Yağda eriyen mineraller içerdiğinden vücutta bulunan hücrelerin yenilenmesine ve yaraların çabuk bir biçimde iyileşmesine katkı sağlar.
  2. Üzüm ve dut pekmezleri demir mineralini içerdiğinden kansızlık sorununun önlenmesinde yardımcı yollardan biridir. Kontrollü bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardım edebilir.

    Pestil kuru üzüm
  3. Sabah güne daha dinç bir biçimde başlamanıza yardımcı olur. Akşama doğru tüketilen pestiller ise gün sonu yorgunluğunuzu hafifletmenize katkı sağlar.
  4. A, B, D, E ve K vitaminlerini içermektedir. Kandaki insülin direncini dengeler. Vücuttaki hormon seviyesinin dengeler. Kış aylarında vücut ısı dengesinin sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Vücuttaki su miktarını korur. Kalsiyum sayesinde kemik, diş ve tırnak sağlığını korumaya katkı sağlar.


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