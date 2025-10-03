M çiçeği salgını büyüyor: Sağlık Bakanlığı yeni verileri paylaştı

Gana’da M çiçeği (mpox) salgını yayılmaya devam ediyor. Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Mayıs ayından bu yana vaka sayısının 583’e ulaştığı aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle şimdiye kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgınla mücadele kapsamında hükümetin, yaklaşık 33 bin doz M çiçeği aşısının ülkeye ulaşmasını beklediği belirtildi.

Gana hükümeti, bu yıl ilk kez 19 Mayıs’ta 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz’da ise virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurmuştu.