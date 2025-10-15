Memorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı: Sağlıkta yeni bir dönem başlıyor

İstanbul Anadolu Yakası’nın merkezinde konumlanan Memorial Göztepe Hastanesi, 81 bin metrekarelik kapalı alanı ile dikkat çekiyor.

Hastanede 127 poliklinik, 19 ameliyathane, 300’ün üzerinde yatak kapasitesi ve 55 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Bu büyük yatırım, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin ve bölgenin sağlık altyapısına yeni bir standart kazandırmayı amaçlıyor. Memorial Sağlık Grubu’nun 13. hastanesi olan Göztepe, çeyrek asırlık deneyimini yenilikçi sağlık vizyonuyla buluşturuyor.

Çevreye duyarlı ve enerji dostu olarak tasarlanan bina, tıbbi teknolojiyi estetik mimariyle bir araya getirerek “modern tıbbın sanatla buluştuğu” bir sağlık merkezi olarak öne çıkıyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ BUGÜN GÖZTEPE'DE

Memorial Göztepe Hastanesi, ileri teknolojik donanımıyla dünya standartlarında bir sağlık hizmeti sunuyor. Hastanenin teknolojik altyapısında; MR Linac, da Vinci XI Robotik Cerrahi Sistemi, Hibrit Ameliyathane, Tomosentez Mamografi, Lokomat Robotik Yürüme Rehabilitasyon Cihazı ve 512 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) bulunuyor.

Ayrıca, Yapay Zekâ destekli 3 Tesla MR, 4D Ultrason ve Dijital PET/CT sistemleri sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinde maksimum hassasiyet sağlanıyor. Hastanenin gün ışığı alan mimarisi, ferah alanları ve ileri teknolojiyle donatılmış king suit, süit ve standart odaları, hasta konforunu ön planda tutuyor.

Memorial Göztepe, ayrıca kapsamlı bir Check-Up Merkezi ile koruyucu sağlık hizmetlerinde de fark yaratmayı hedefliyor.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR REFERANS MERKEZİ

Memorial Göztepe, özellikle kanser tedavisi alanında Türkiye’nin en donanımlı merkezlerinden biri olarak konumlanıyor. Memorial Göztepe Kanser Merkezi, ileri teknolojik altyapısı, multidisipliner tedavi yaklaşımı ve uzman kadrosuyla bölgesel bir referans noktası olmayı amaçlıyor.

Merkezde aynı anda 40’ın üzerinde hastaya hizmet verilebiliyor. Tedavi planları, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi, patoloji, tıbbi genetik, psiko-onkoloji ve beslenme uzmanlarından oluşan konseylerde belirleniyor.

Her hasta için kişiye özel tedavi protokolleri hazırlanıyor. Ayrıca Klinik Araştırmalar Ünitesi sayesinde hastalar, dünya genelinde yürütülen en yeni tedavilere erişme imkânı buluyor.

Memorial Göztepe Kanser Merkezi, bu özellikleriyle yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de bir çekim merkezi olmayı hedefliyor.

Hastane, çocuk sağlığı alanında sunduğu kapsamlı hizmetlerle de öne çıkıyor. Anne karnından itibaren başlayan takip süreçleri, doğumdan itibaren bebek ve çocukların her aşamada kesintisiz sağlık desteği almasını sağlıyor.

Çocuk acil servisi ve yan dal uzmanlık branşlarında deneyimli hekim kadrosu, 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor. Ayrıca hastane içerisinde çocuklara özel renkli bekleme salonları, açık ve kapalı oyun alanları bulunuyor.

HASTA DENEYİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Memorial Göztepe Hastanesi’nde hasta memnuniyeti, yalnızca kaliteli tedavi hizmetiyle değil, bütüncül bir deneyimle yeniden tanımlanıyor. Hastane, “mükemmel hasta deneyimi” vizyonuyla; karşılama, muayene, tedavi ve taburculuk süreçlerinin tamamını teknolojik çözümlerle destekliyor.

Hastane genelinde yer alan QR kod uygulaması sayesinde hastalar, ihtiyaç duydukları birimlere doğrudan erişim sağlayabiliyor, taleplerini dijital olarak iletebiliyor. Bu sistem, hizmet akışını hızlandırırken aynı zamanda hasta taleplerinin doğru, şeffaf ve anlık şekilde karşılanmasına olanak tanıyor.

HİBRİT AMELİYATHANELERLE GÜVENLİ VE ETKİN TEDAVİ

Memorial Göztepe Hastanesi, ileri teknolojiye sahip hibrit ameliyathaneleri ile cerrahi alanda fark yaratıyor. Kalp-damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden girişimsel işlemlere kadar birçok branşta kullanılan bu özel alanlar, gelişmiş görüntüleme sistemleriyle cerrahi işlemlerin eşzamanlı yapılmasına imkân tanıyor.

Bu teknoloji, hem tanı hem de operasyon süreçlerini birleştirerek hastalara daha kısa sürede, daha güvenli ve daha etkili tedavi imkânı sunuyor.

Ayrıca hastanede yer alan Robotik Rehabilitasyon Sistemleri, nörolojik ve ortopedik hastalıkların tedavisinde önemli bir fark yaratıyor. Bu sistemler, hastaların hareket kabiliyetini artırırken iyileşme sürecini hızlandıran gelişmiş bir fizik tedavi altyapısı sağlıyor.

Memorial Göztepe, minimal invaziv cerrahi ve robotik kalp cerrahisi alanında da uzman kadrosuyla dikkat çekiyor. Deneyimli kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi uzmanlarından oluşan “Heart Team”, her hastaya özel tedavi planları hazırlayarak multidisipliner yaklaşımla hizmet veriyor.

Memorial Göztepe Hastanesi, yalnızca ileri tıbbın uygulandığı bir merkez değil, aynı zamanda iyileştirici bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Doğal ışıkla aydınlanan ferah iç mekânlar, sanat eserleriyle bezeli dekorasyon ve huzur veren renk paletleri, hastaların psikolojik iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

Bu atmosfer, modern tıbbın gücünü sanatın estetiğiyle birleştirerek, tedavi süreçlerini hem ruhsal hem fiziksel açıdan destekleyen özel bir alan yaratıyor. Memorial’ın “hasta odaklı tasarım” felsefesi, bu binada sağlık hizmetini bir yaşam kültürüne dönüştürüyor.

'BU YATIRIM GELECEĞİMİZİN VİZYONU'

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada Memorial Göztepe’nin yalnızca bir hastane yatırımı değil, aynı zamanda grubun vizyonunu temsil eden bir adım olduğunu vurguladı: 'Memorial Göztepe, yalnızca 25. yılımızın değil, geleceğimizin büyüme vizyonumuzun da simgesi. Bu merkez, ileri tıp teknolojisi ve multidisipliner uzmanlığı tek çatı altında buluşturarak Memorial’ın insana, mükemmel hasta ilgisine, personel mükemmeliyetine ve sürdürülebilir finansal performansına ilişkin en somut haliyle yansıtıyor. Memorial Göztepe Hastanemiz ile birlikte toplam hizmet kapasitemizi yüzde 20 oranında büyütüyoruz, sağlık turizmindeki güçlü konumumuzu ulusal ve uluslararası sağlık ekosistemine katacağımız değerle daha yukarıya taşıyacağız. MemoriaI’ın dünya standartlarının da ötesine geçmekte olan bu yatırımı, Memorial’ın başlangıç olmasını temenni ettiğimiz yeni bir sağlık anlayışı ve her bir aşamasıyla anlam taşıyor. Yeni hastanemizin tüm ekip arkadaşlarımıza, ülkemize, şehrimize ve sağlıklı dolu bir geleceğe hayırlı olmasını diliyorum.'