Metin Arolat’ın diyeti kalbini mi zorladı? Uzmanlardan kritik uyarılar!

İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı sırada rahatsızlanan Metin Arolat, hastaneye kaldırıldı. Sahnede şarkı söylerken aniden yere yığılan sanatçıya kalp masajı yapıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Rejim Yapıyordu, Kalbi Dayanamadı"

Sanatçının yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra rahatsızlanmış, sahne arkasına geçmiş. 'İyiyim, bir şeyim yok' demiş ve tekrar sahneye dönmüş. Uzun süredir rejim yapıyordu, galiba kalbi bu yükü kaldıramadı. Bizde hep konuşulur bu ölümcül diyetler. Herhalde kalbine fazla geldi.”

"İki Defa Kalbi Durdu"

Sağıroğlu, Arolat'ın sahneden indikten sonra gömleğini çıkardığını ve kolunda uyuşma hissettiğini söyleyerek, “İnsanlar orada ona bakmışlar ama kendisi sahneye tekrar dönmüş. Sonra sahnede yere yığılmış. O anda sahnede bulunan bir hemşire müdahale etmiş ve ambulans çağrılmış. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta tekrar çalıştırmışlar ama yolda kalbi yeniden durmuş ve bir daha çalıştıramamışlar” dedi.

"Şok Diyetler Kalp Krizini Tetikleyebilir"

Habertürk'ten Demet Demirkır'a açıklamalarda bulunan Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, şok diyetlerin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. "Hızlı kilo vermek isteyenler, zayıflama ilaçları ya da içeriklerini tam bilmedikleri bitkisel çaylar kullanabiliyor. Ayrıca ketojenik gibi protein ağırlıklı diyetler ya da uzun süreli açlık da tercih ediliyor. Ancak bu tür şok diyetler, kilo kaybı sırasında vücudun yağ dengesini bozuyor, kolesterolü yükseltiyor ve kan yoğunluğunu artırıyor. Vücut şekeri kaslardan almaya başladığında kas erimesi yaşanıyor, bu da kalp krizini tetikleyebilir" dedi.

Su Diyeti Tehlikesi

Prof. Dr. Okuyan, damarlarda fark edilmeyen darlıkların kan koyulaştığında tıkanmaya yol açabileceğini belirterek, yaz aylarında vücut su dengesinin korunmasının önemine dikkat çekti. "Protein bazlı ve ödem attırıcı diyetler hızlı kilo verdirebilir; ancak sağlıksızdır. Ayrıca, sadece su içilen diyetler çok tehlikelidir. Aşırı su tüketimi, sodyum seviyesini düşürerek beyin ödemine neden olabilir" dedi.

Kalp Krizi Belirtilerine Dikkat!

Ünlü sanatçının, kolundaki uyuşma ve kendini kötü hissetme şikayetlerinden sonra sahneye çıkmaması gerektiğini belirten Okuyan, "Göğüs ağrısı, fenalık hissi, çarpıntı ve kollarda uyuşma gibi belirtiler yaşandığında yapılan aktivite hemen bırakılmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu belirtiler göz ardı edilmemeli, hızlı müdahale hayati önem taşır" dedi.