Mevcut ASM'lerde kapasite zorlanıyor: Doktorlar yeni bina istiyor

Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepci, yeni ASM binaları inşa edilmesi gerekirken, mevcut merkezlere plansızca ek birimler açılmasının var olan sorunları derinleştirdiğini belirtti.

Son olarak İstanbul Üsküdar’daki Cumhuriyet ASM’ye, çalışanlara bilgi verilmeden ek birim ve yerleştirme kontenjanı açıldığı bildirildi. Dr. Mehlepci, “Zaten mevcut fiziki şartlarda zorlanan sağlık çalışanlarının, yeni birimlerin açılmasıyla birlikte daha da sıkışık ortamlarda hizmet vermesi bekleniyor. Müdürlük, 11,5 metrekarelik alanda çalışan dört hemşireye bu alanı bile fazla görüyor. Oysa muayene odaları için asgari 14 metrekare şartı bulunuyor” dedi.

“Bulaşıcı hastalıklar için ortam hazırlanıyor”

Yeni birimlerin açılmasıyla, birim başına düşen günlük hasta sayısının yüzde 20 oranında arttığını belirten Dr. Mehlepci, bu durumun hem çalışanlar hem de hastalar açısından sağlıklı bir hizmet ortamını imkânsız hale getirdiğini söyledi.

“Bir ASM’de aşı, pansuman ve muayene hizmetiyle günlük ortalama 150-200 kişi hizmet alıyor. Toplamda ise 1000’e yakın kişi aynı merkeze başvuruyor. Ancak bu yoğunluğa rağmen bekleme salonu sadece 47,5 metrekare. Böyle dar alanlarda, bulaşıcı hastalık riski de ciddi şekilde artıyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni ASM’ler yapılmalı, palyatif çözümlerle sorun çözülmez”

İstanbul’da benzer uygulamaların onlarca ASM’de hayata geçirildiğini belirten Dr. Mehlepci, çözümün yeni ASM’lerin inşasından geçtiğini vurguladı:

“Hasta yoğunluğunu azaltmanın tek yolu yeni ve yeterli donanıma sahip ASM’ler açmaktır. Ancak Bakanlık, geçici çözümlerle günü kurtarmaya çalışıyor. Devlet yurtlarında ranza ekleyerek kapasite artırma mantığı burada da yürürlükte. İstanbul’daki birçok ASM 1999 depremi öncesinde inşa edilmiş. Camilerin altı, bodrum katlar, havasız ve penceresiz alanlarda hizmet vermek zorunda kalıyoruz. Bakanlığın ‘1000 yeni ASM yapıldı’ açıklamalarının sahada karşılığı yok. Biz hem çalışanlar hem de hastalar için depreme dayanıklı, müstakil ve kamu eliyle inşa edilmiş ASM’ler talep ediyoruz.”