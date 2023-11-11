Mucizevi Bitki! Kanser Hücrelerinin Yayılmasını Önlüyor!

Kudret narı pek çok hastalık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Özellikle de kanser hastalığı üzerinde çokça öneme sahiptir. Kanser hücrelerinin yayılmasını ve çoğalmasını engelleyen mucizevi bitki, tam bir şifa deposudur. Kudret narı; solunum yollarından cilt hastalıklarına, kolesterolden şekere ve daha birçok rahatsızlığa karşı fayda sağlar.

Kudret Narı Nedir?

Kudret narı, yaz aylarında çiçek açan ve meyve veren bir bitki türüdür. Sarmaşık formunda olan hem ilaç hem de gıda endüstrisinde kullanılan tropikal bitki türlerindendir. Genelde kırmızı, sarı ve turuncu renklere sahiptir. Kudret narının tüketilmesi için tam olarak olgunlaşmasına gerek yoktur. Aksi halde olgunlaşan kudret narı acılaşır ve vitamin değerleri azalır. Meyvenin çekirdekleri yenilmemelidir. Meyve taze olarak tüketilebilmesinin yanında ayrıca zeytinyağıyla birlikte de tüketilebilmektedir. Kudret narı içerisinde bulundurduğu çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa şifa kaynağıdır. İşte kudret narının mucizevi faydaları…

Mucizevi Bitki; Kudret Narının Faydaları

Kudret narı suyu tüketimi, pankreas kanseri riskini yüzde 60 oranında azaltır.

Kudret narı, kanser hücrelerine etki ederek fonksiyonunu durdurur ve hücreleri öldürür.

Kudret narı, kanserin yayılmasını önler.

Kudret narı, lösemi, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, göğüs kanseri ve cilt kanseri tedavisinde kullanılır.

Karaciğer sağlığına katkı sağlar.

Ülser ve gastrit gibi mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Göz sağlığı için oldukça önemlidir. Görüş keskinliğini ve görme sağlığını güçlendirir.

Damar sertliğini ve kalp damar tıkanıklığını önleyerek kötü kolesterolü düşürür.

Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda cildin güzelleşmesini sağlar.

Bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini destekler.

Bağışıklık sistemini düzenler ve vücudun direncini artırır.

Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalarının tedavisinde kullanılır.

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Üst solunum yoluna bağlı hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılır.

Kemik gelişimine katkı sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kudret Narı Nasıl Kullanılır?

Kudret narını taze bir şekilde ezerek tüketebilirsiniz. Ezdiğiniz kudret narının içerisine biraz da bal eklerseniz bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.

Kudret narını sıvı bir şekilde de tüketebilirsiniz. Kudret narını rondonun içerisine alarak, üzerine su, tuz, toz zencefil, toz zerdeçal ve limon suyu koyup çırpın. Çırptığınız bu karşımı sıvı bir şekilde tüketebilirsiniz.

Kudret narı zeytinyağına yatırılarak da tüketilebilir. 1 adet ham kudret narını çekirdeklerinden ayırarak ince ince doğrayın. Daha sonra bir kavanoza alın ve üzerine 1 su bardağı zeytinyağı ilave edin. Kapağını iyice sıkın ve yaklaşık 40 gün kadar yağda yumuşamasını ve kıvam almasını bekleyin.