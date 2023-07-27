Mutluluktan havalara uçuran besin! Tek bir parçasını dilin üzerine koyun

Mutlu olmak vücudun aslında en büyük ilacıdır. Mutluluğu doğal olarak sağlayan en güçlü besini keşfettik. Bilim insanlarının bile tüketilmesi konusunda tavsiye ettiği mutluluğun kaynağı bu besin kaynağı elbette bitterdir. Bitter kakaonun saf işlenmemiş halidir. Şimdilerde ise çikolata yapımında kullanılan sıfır katkı içeren bitterden bir parça dilinize koyduğunuzda ortaya çıkan sonuçlara inanamayacaksınız.

Mutluluk hormonu olan serotonin hareketlendiren bitter, insan vücudundaki stresi azaltarak mutluluğu çoğaltır.

İŞTE MUTLULUKTAN HAVALARA UÇURAN BİTTERİN FAYDALARI

Kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bunun yanı sıra damarların sertleşmesinin önüne geçer.

Bitter kakaonun en saf hali olduğundan sinir hücrelerini yenileyen asidik faydalı mineraller içerir. Sinir hücrelerini güçlendirerek yorgunluk ve depresyon riskini azaltır. Sınav önceleri ya da iş mülakatların da tüketilmesi tavsiye edilir.

Bir parça bitter çikolata dilinize koyduğunuzda kalp ritminiz düzenlenir. Korkularınız yatışır. Beyin hücreleri yatışarak damarların tıkanmasının önüne geçer. Beyin kanamasını anevrizmayı engeller.

Tokluk hissini artırarak vücudun abur cubur tüketimini azaltır. Diyet yapmak isteyenlerin tatlı ihtiyacını giderir.

Bitter çikolata güçlü bir antioksidandır bu sayede hücre dokularını yenileyerek cildin yaşlanmasını engeller.