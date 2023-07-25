Vaka sayısı arttı: Grip belirtileriyle benzer ilerliyor! Klima çarpmasına ne iyi gelir?

Grip gibi ateşlenme, kemik ve baş ağrısıyla başlayan klima çarpması yataklara düşürür. Yaz aylarında sıcakların bunaltısından kaçmak için çalıştırılan klimalar adeta griple eş değer sağlık sorununa neden olur. Halk arasında klima çarpması olarak geçen bu sağlık sorununa hem klimanın soğukluğu hem de klimadan kaynaklı lejyoner virüsler neden olur. Son günlerde hastanelerin acil kısımları bu sağlık sorunu ve şikayetlerle arttı.

KLİMA ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş, eklem ağrıları, ishal, iştahsızlık, burun akıntısı ve şiddetli baş ağrısı burun akıntısıyla geçer. Uzun süre devam ederse kronik hale gelir. Vücut ısısında artan sıcaklık beyin fonksiyonlarında hasra neden olabilir. Uzmanlar bu yüzden belirtilerden hemen sonra tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizer.

KLİMA ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle ateşi dengelemek için ılık suyla duş alın.

Evi havalandırıp camları gün boyu açık bırakın.

İnce kıyafetler giyinin.

Bol bol yoğurt tüketin. Yoğurdun içine bir de limon sıkarsanız aynı zamanda bağışıklığınız güçlenir.

Yeşil çay, nane çayı gribal etkileri azaltır.

Hem bağışıklık hem de sindirim sistemini güçlendirmek için zerdeçal çayı da önerilir.