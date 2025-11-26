Nadir Hastalıklarda Erken Tanı projesi ulusal çapta hayata geçiyor

Nadir hastalıklarla mücadele eden hastaların Türkiye'deki tanı süreçleri ortalama olarak 8 yıl gibi uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Bu kronik gecikme, hastalar için geri dönüşü olmayan organ hasarları riskini artırıyor ve yaşam kalitelerinde dramatik düşüşlere neden oluyor. Hastaların bu süreçte çok sayıda sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kalması, hem bireyler hem de ulusal sağlık sistemi üzerinde ciddi bir mali ve operasyonel yüke sebep oluyor. Oysa, erken teşhis, bu hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri açısından kritik öneme sahip.

Bu durumu değiştirmek için, Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi NADİR (Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve Sanofi Türkiye arasında bir iş birliği niyet mektubu imzalandı. Bu iş birliği ile nadir hastalıklar alanında ulusal çapta bir dönüşüm süreci resmen başlamış oldu.

TEKNOLOJİ TABANLI ERKEN TANI SİSTEMİ TANITILDI

Sanofi Türkiye ve Ankara Üniversitesi, geçtiğimiz yıl başlattıkları çalışmalarını yeni imzalanan niyet mektubuyla daha da genişletti. Bu girişim, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji ve Eylem Planı'nda belirtilen "Nadir Hastalıkların Erken Tanısı ve Önlenmesi" hedefine ulaşmak için atılmış somut bir adım olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, ilgili paydaşlar mevcut çalışmaların sonuçlarını ve yeni gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda sunulan Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.

Bu proje, Türkiye’nin güçlü dijital sağlık altyapısını kullanarak: Tanı süresini kısaltmayı, tedaviye uyumu artırmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi, sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmayı amaçlıyor.

Projenin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin dijital sağlık alanındaki potansiyelini hasta yaşam kalitesini artırma konusunda stratejik bir fırsata dönüştürüyor.

NADİR MERKEZİ FAALİYETLERİNİ GENİŞLETİYOR

2022 yılında Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR), faaliyetlerini sürekli olarak geliştirerek etkisini artırıyor. Merkez, şu anda; klinik araştırma eğitimleri sunuyor, laboratuvar tanı kapasitesini güçlendiriyor, ulusal yenidoğan tarama programına katkı sağlıyor ve teknoloji tabanlı karar destek çözümleri geliştiriyor.

Yeni imzalanan sözleşme ile birlikte, NADİR Merkezi’nin sunduğu yenidoğan tarama ve tanı destek projelerinin önümüzdeki dönemde daha geniş bir ölçekte tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.