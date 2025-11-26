Kırklareli'de dehşet: Genç kızın öldüğü silahlı çatışmada 16 kişi tutuklandı

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç cumhuriyet savcısının görevlendirildiği silahlı çatışma soruşturması sonuçlandı. Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan kanlı olayın ardından gözaltına alınan, hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un (19) nişanlısı S.D'nin de dahil olduğu toplam 16 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Silahlı çatışma, 21 Kasım tarihinde Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşti. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişinin ikametine gelen bir grup, silahla ateş açarak karşı tarafla çatışmaya girdi. Bu çatışma esnasında, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

"ŞİDDETE HAYIR" PANKARTI TAŞIMIŞTI

Cinayete kurban giden Rümeysa Sanpur'un ölümüyle ilgili ortaya çıkan trajik bir detay ise kamuoyunu derinden etkiledi. Genç kızın, olaydan kısa bir süre önce, 8 Kasım’da Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kortejde, "Kadına ve çocuğa şiddete hayır" pankartı taşıdığı öğrenildi.