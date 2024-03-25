O grupta kanser riskinin daha az olduğu tespit edildi!

Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından 1719 bağırsak kanseri hastasıyla yapılan yeni bir araştırmanın sonucunu açıkladı.

Kahve içenlerde bağırsak kanseri tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Hakemli Tıp Dergisi International Journal Of Cancer'de yayınlanan araştırmada; geçmişinde bağırsak kanseri öyküsü bulunanların iki ila dört fincan kahve içtiğinde, kanserin geri gelme olasılığının çok daha düşük olduğu bulundu.

Üstelik kanserin tekrarlama olasılığı, günlük doz arttıkça daha da düşüyor. Günde 5 fincan kahve içenlerde bağırsak kanserinin tekrarlanma oranı, iki fincan içenlere göre yüzde 32 daha az ölçüldü. Bu, kahvenin kanser riskini azalttığını gösteren son çalışma. Daha önce kahvenin karaciğer, rahim ve cilt kanseri riskini azalttığına dair araştırmalar da yapılmıştı.