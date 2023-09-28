Özellikle bebeğiniz kuru bir şekilde öksürdüğünde, çıkan sesin hırıltılı olması, göğsünün her öksürdüğünde şiddetle inip kalkması veya bebeğinizin boğazının her öksürüğünde acıdığını bilmek sizi üzebilir. Bebeğiniz hastalandığında, genellikle anneler hemen panik yapma eğilimindedirler. Ancak unutmayın ki panik yapmak, ne size ne de öksürükten yorgun düşen bebeğinize bir fayda sağlamaz. Paniklemek yerine önce sakin olmaya çalışmalısınız. Öksürüğün neden kaynaklandığını anlamaya çalışmalı ve ardından bebeğinizdeki öksürüğü nasıl geçirebileceğinize odaklanmalısınız.

Öksüren Bebeğe Ne Yapılır? Bebeklerde Öksürük Nedenleri ve Tedavisi

Kuru Öksürük Adından da anlaşılacağı gibi, mukus veya balgam içermeyen bir öksürük türüdür. Bebeklerde kuru öksürük, hava akciğerlerden geçerken boğazı daha fazla tahriş ettiğinden daha acı verici olabilir. Genellikle şiddetli bir sesle kendini gösteren bu öksürük türü bazen daha hafif seyredebilir ve soğuk algınlığı gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Öksürüğünüz balgam veya mukus içeriyorsa, bu ıslak bir öksürük olarak kabul edilir. Balgam ve mukus, akyuvar hücreleri içeren bir salgıdır. Islak öksürük genellikle bir enfeksiyonun belirtisidir ve yüksek ateş gibi diğer semptomlarla birlikte görülebilir.

Kuru öksürük, genellikle balgam veya mukus içermediği için kasılmalarla ve uzun süre devam eden bir şekilde kendini gösterir. Bu tür öksürüğün nedenini belirleyebilmek için önce problemi anlamak önemlidir. İşte muhtemel nedenler:

Tek sebep hastalık değil!

Soğuk algınlığı, boğazın tahriş olmasına neden olabilir ve bebeklerde kuru öksürüğe yol açabilir.

Grip (influenza virüsü) de sık görülen bir neden olabilir.

Düşük nem seviyeleri ve kuru hava, bebeklerde kuru öksürüğe neden olabilir.

Aşırı sıcak hava, bebeklerin boğazının kurumasına ve tahriş olmasına yol açabilir.

Sigara dumanına maruz kalmak veya tahriş edici kimyasal maddeleri solumak, bebeklerde bu tür öksürüğe sebep olabilir.

Reflü, mide asidinin ağza geri kaçması sonucu boğazın tahriş olmasına neden olabilir ve bebeklerde kuru öksürüğe yol açabilir.

Boğmaca hastalığı, bebeklerde kuru öksürüğün nedenleri arasında yer alır.

Kistik fibrozis gibi büyüme ve gelişme geriliği olan bebeklerde, uzun süreli ve geçmeyen ıslak veya kuru öksürüğün nedeni olabilir.

Bebeğinizdeki Öksürüğü Geçirme Yöntemleri ve Tedavisi

Öksüren bebeğinizi rahatlatmak ve tedavi etmek için evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem vardır. Bu önlemler genellikle bebeğinizin bu kasılmaları kısa sürede atlatabilmesine yardımcı olur:

Bebeğinizin odasını sık sık havalandırın ve temiz hava almasını sağlayın. Ancak bebeğinizi üşütmeyecek şekilde dikkatli olun.

Bebeğinizin bulunduğu ortamda sigara içmeyin ve sigara dumanına maruz bırakmayın. Sigara dumanı bebekler için zararlıdır.

Parfüm veya oda kokuları kullanmaktan kaçının, çünkü bu ürünler bebeğinizin öksürüğünü artırabilir ve kimyasal maddelere maruz kalmasına neden olabilir.

Bebeğinizin oda sıcaklığını kontrol edin ve çok sıcak olmasından kaçının. Oda termometresi kullanmak sıcaklık kontrolünü kolaylaştırabilir.

Bebeğinize dar ve polyester içeren kıyafetler giydirmeyin, bu tür kıyafetler terlemesine neden olabilir. Rahat ve nefes alabilen pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

Bebeğinizin odasının nemli olmasına dikkat edin. Soğuk buhar makinesi kullanarak nem seviyelerini artırabilirsiniz.

Bebeğinize bol bol su içirin ve emziriyorsanız sık sık emzirin. Sıvılar, boğazı yumuşatarak kuru öksürüğü hafifletebilir.

Burun spreyi kullanarak bebeğinizin burun kanallarını nemlendirmek öksürüğün şiddetini azaltabilir.

Bebeğinize ek besinler vermeye başladıysanız, taze ve ılık çorba veya bitki çayı gibi sıcak içecekler sunabilirsiniz.

Bebeğinizi sakinleştirmeye çalışın ve fazla ağlatmamaya özen gösterin. Ağlamak, öksürüğü artırabilir.

Hafif başlayan, 1 haftadan daha uzun süren ve şiddetlenen öksürük durumunda, bebeğinizi bir doktora götürmelisiniz.

Balgamlı öksürük, bebeğinizin bronşlarında zarar oluşturarak bronşektazi hastalığının gelişimine neden olabilir, bu nedenle 1-2 aydan uzun süren balgamlı öksürüğü göz ardı etmemelisiniz.

Ayrıca, bebeğinizin öksürüğü sırasında sarı, yeşil veya kanlı mukus çıkıyorsa, normalden fazla nefes alıyorsa, nefes almakta zorlanıyorsa, ateşi varsa ve kronik kalp veya akciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları varsa, bir uzmana danışmanız önemlidir.