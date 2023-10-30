Pirinç Yıkanır mı? Pirinci Yıkamazsak Ne Olur?

Pirinç, özellikle Asya ve Afrika'daki milyarlarca insanın temel gıdasıdır. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanından birçok ikonik yemek için çok yönlü bir temel malzemedir.

Evrensel çekiciliğine rağmen, ister profesyonel ister kendi evinizde olsun, her mutfakta sorulan soru, pişirmeden önce pirinç yıkanır mı? Bizde pirinci yıkamazsak ne olur, bunu araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Pirinci Yıkama Konusunda Şefler Ve Aşçılar Ne Diyor?

Mutfak uzmanları, pirincin ön yıkanmasının pirinç tanelerinden gelen nişasta miktarını azalttığını iddia ediyor. Bunu, öğütme işlemiyle üretilen pirinç tanesinin yüzeyindeki serbest nişasta olduğu çalışmalarla gösterilen bulanık durulama suyunda görebilirsiniz.

Mutfakta, pirinç ile yapılacak bir yemek istendiğinde bazı pirinçlerin yıkanması gerektiği söylenir, ancak risotto, paella ve sütlaç gibi kıvamı koyu besinler istendiğinde diğer yemeklerde yapılan yıkama işleminden kaçınılır.

Pirincin türü, cinsi, hatta yetiştiği bölgeye göre insanların pirinci önceden yıkayıp yıkamayacağını etkileyen faktörlerdir.

Pirinci Yıkamanın Faydası Var mı?

Geleneksel olarak pirinç, pirinç kabuğu çıkarma işleminden kalan tozu, böcekleri, küçük taşları ve kabuk parçalarını durulamak için yıkanırdı. Bu, dünyanın işlemenin bu kadar titiz olmadığı bazı bölgeleri için hala önemli olabilir ve diğerleri için gönül rahatlığı sağlayabilir.

Son zamanlarda gıda tedarik zincirinde plastiklerin yoğun şekilde kullanılmasıyla birlikte, pirinç de dahil olmak üzere gıdalarımızda mikroplastikler bulunmuştur. Yıkama işleminin pişmemiş pirinçteki plastiklerin %20'ye kadarını temizlediği gösterilmiştir.

Aynı çalışma, pirinci satın aldığınız ambalajdan plastik veya kağıt torbalar bağımsız olarak aynı düzeyde mikroplastik içerdiğini buldu. Araştırmacılar ayrıca önceden pişirilmiş hazır pirinçteki plastik miktarının pişmemiş pirinçten dört kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Hazır pirinci önceden durularsanız plastikleri %40 oranında azaltabilirsiniz.

Mahsul büyüdükçe daha fazla arsenik emdiğinden dolayı pirincin nispeten yüksek düzeyde arsenik içerdiği de bilinmektedir. Pirinç yıkamanın biyolojik olarak erişilebilen arseniklerin yaklaşık %90'ını ortadan kaldırdığı gösterilmiştir, ancak aynı zamanda bakır, demir, çinko ve vanadyum da dahil olmak üzere sağlığımız için önemli olan diğer besin maddelerinin büyük bir kısmını da durulayarak temizler.

Bazı insanlar için pirinç, bu besin maddelerinin günlük alımının küçük bir yüzdesini karşılar ve dolayısıyla sağlıkları üzerinde küçük bir etkiye sahip olur. Ancak her gün çok miktarda yıkanmış pirinç tüketen toplumların genel beslenmeleri olumsuz etkilenebilir.

Başka bir çalışmada arseniğin yanı sıra diğer ağır metaller, kurşun ve kadmiyum da incelendi; ön yıkamanın tüm bunların seviyelerini %7-20 arasında azalttığını buldu. Dünya Sağlık Örgütü su ve yiyeceklerden arseniğe maruz kalma riski konusunda uyardı.

Pirinçteki arsenik seviyeleri, yetiştirildiği yere, pirinç çeşitlerine ve pişirilme şekline bağlı olarak değişir. En iyi tavsiye pirincinizi önceden yıkamak ve çeşitli tahıllar tükettiğinizden emin olmaktır.

Pirinci Yıkamak Bakterileri Öldürür mü?

Pirinci yıkamak bakterileri öldürmez. Yüksek pişirme sıcaklıkları mevcut tüm bakterileri öldüreceğinden, pirinci yıkamanın pişmiş pirincin bakteri içeriği üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Pişmiş pirinci veya yıkanmış pirinci oda sıcaklığında ne kadar süre saklayacağınızdır. Pirinci pişirmek, Bacillus cereus adı verilen bir patojenin bakteri sporlarını öldürmez.

Islak pirinç veya pişmiş pirinç oda sıcaklığında tutulursa bakteri sporları aktive edilebilir ve büyümeye başlarlar. Bu bakteriler daha sonra pişirme veya yeniden ısıtmayla etkisiz hale getirilemeyen toksinler üretir; bu toksinler ciddi gastrointestinal hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle yıkanmış veya pişirilmiş pirinci oda sıcaklığında çok uzun süre bekletmekten kaçının.