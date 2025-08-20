Prof. Köse’den çarpıcı açıklamalar: Bu aşılar kanserin yüzde 90’ına karşı kalkan!

Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Köse insan vücudunda kansere yol açan HPV’nin kadınlarda en çok rahim ağzı kanserine, erkeklerde ise baş-boyun kanserlerine neden olduğunu vurguladı. “Makat kanserleri ve erkeklik organı kanserleri de HPV ile ilişkilidir. HPV sadece seksüel bulaşan bir mikroptur. Havuzdan, denizden, hamamdan, tuvaletten bulaşmaz.” ifadelerini kullandı.

HPV’nin bulaştıktan hemen sonra problem oluşturmadığını belirten Köse, “En erken 1,5 yıl, en geç 15 yıl sonra kanser öncesi lezyonlar başlar. İlerlemiş haline geldikten 20 yıl sonra rahim ağzı kanseri görülebilir.” dedi.

“9’LU AŞI YÜKSEK RİSKLİ HPV TİPLERİNE KARŞI TAM KORUMA SAĞLIYOR”

HPV aşılarının türlerine değinen Köse, “Dünyada 2’li, 4’lü ve 9’lu aşı var. 2’li aşının içerisinde kanserlere en çok sebep olan HPV tipi 16 ve 18 bulunuyor. 9’lu aşı, 15 yüksek riskli HPV tipinin yüzde 90’ından sorumlu 7 tipe ve siğillere neden olan 2 tipe karşı tam koruma sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de kadınlarda yılda 40 bin, erkeklerde ise 40 bin olmak üzere toplam 80 bin siğil vakası görüldüğünü aktaran Köse, “HPV’nin hem kadın hem erkek için sorun olduğunu bildiğimize göre, hem erkek hem kadın cinsiyet gözetmeksizin aşılanmalı.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 2120 HEDEFİ

HPV’nin önlenebilir ve dünyadan silinebilir bir hastalık tipi olduğunu söyleyen Köse, Dünya Sağlık Örgütü’nün 90-70-90 hedeflerini hatırlattı:

“Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşabilirse, 2120 yılında HPV ilişkili hastalıkların da rahim ağzı kanseri gibi ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Çiçek hastalığının yok olması gibi HPV de dünyadan silinebilir.”

HPV aşılarının tedavi değil koruma amaçlı olduğunu vurgulayan Köse, “Aşı yapılan yerde kızarıklık, hafif ateş olabilir. Baş dönmesi ve göz kararması da yaşanabilir, 15 dakikalık dinlenme ile geçer. Alerjisi olanlar ve hali hazırda kanser tanısı alanlar dışında aşı herkes için uygundur.” dedi.

Türkiye’nin çocukluk çağı aşılarında yüzde 98 gibi çok yüksek bir oranla dünyada ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Köse, aşı karşıtlığının bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını ifade etti.