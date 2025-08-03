Sağlık Bakanı duyurdu: Tıbbi kenevir artık 15 hastalıkta reçeteyle kullanılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevirin Sağlık Bakanlığı onayıyla ve hekim kontrolünde, reçeteyle kullanılabileceğini açıkladı. Uygulama, aralarında nörolojik hastalıklar ve romatoid artritin de bulunduğu 15 farklı hastalığı kapsıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sağlık Bakanı duyurdu: Tıbbi kenevir artık 15 hastalıkta reçeteyle kullanılacak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevirin kullanım alanlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Memişoğlu, bilimsel temellere dayalı şekilde hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kontrollü olarak kullanılabileceğini duyurdu.

15 FARKLI HASTALIKTA KULLANILACAK

Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre, tıbbi kenevirin kullanım alanları arasında nörolojik hastalıklar, akne, kronik ağrı, şizofreni, kaygı bozuklukları, mide bulantısı, diskinezi, sedef hastalığı, romatoid artrit ve bazı kalp rahatsızlıkları yer alıyor.

Memişoğlu, söz konusu ürünlerin "bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde" kullanılacağını vurguladı. Tıbbi kenevir sadece Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerden temin edilebilecek.

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