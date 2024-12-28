Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bilecik’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerinde incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunmak üzere 28 Aralık 2024 Cumartesi günü Bilecik’i ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bilecik’i ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyareti kapsamında önce Bilecik Valiliğine gitti. İl protokolü tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik Valiliğinde tören mangasını selamladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik’te Valilik bahçesine diktiği çınar ağacına can suyu verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve yetkililerle görüşen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ildeki sağlık altyapısı ve hizmetlerinin durumu hakkında bilgi aldı.

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Bilecik Valiliğinde basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:

"DÜNYAYA İYİLİĞİN HAKİM OLACAĞI BİR ZAMANI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Söğüt’ten Osman Gazi ile başlayan üç kıtaya yayılan bir medeniyetin, bir imparatorluğun kuruluşunun, dirilişinin olduğu yerdeyiz. Allah onlardan razı olsun, Allah’tan onlara rahmet diliyorum, bütün bu ülkeyi, bu vatanı bize kazandıranlara. Bugün baktığınız zaman gerçekten onların nasılmücadele ettiklerindenve nasıl bir medeniyetin oluşmasına katkılarından ibret alıyoruz. Bugün dünyaya baktığınız zaman maalesef birbirini katlettiren, ondan çıkar sağlayan bir emperyalist düzenin olduğunu gördüğümüz zaman atalarımızın, büyüklerimizin nasıl bir barış ve iyilik medeniyeti kurduklarını hep görüyoruz. İnşallah bizde çok çalışarak onlar gibi dünyaya iyilik medeniyetini, iyiliğin hâkim olacağı bir zamanı yaşatmak için çaba harcıyoruz. Onun için buradayız. İnşallah sağlıkla ilgili de Bilecik’e daha iyi şartlarda daha iyi şeyler kazandırmaya çalışacağız."

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"KORUYUCU HEKİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARMAK EN ÖNEMLİ İŞİMİZ"

"Bizler biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Şimdi de koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’programında en önemli işimiz, hastalanmadan sağlığımızı korumak ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmak. Sonrasında da, nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak sağlığın teknolojisini ve bilimini üretmede de dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olmak istiyoruz, onun için çabalıyoruz. İllerimizi dolaşıyoruz, insanlarımızın derdini yerinde dinliyoruz, istişare ediyoruz. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak ve daha iyi yerlere gelmek için gece gündüz çalışıyoruz.Hepinize bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun başkanlığında, ildeki yetkililerin katılımıyla geniş kapsamlı Bilecik Sağlık Yöneticileri Toplantısı yapıldı. Toplantıda Sağlık Bakanı Memişoğlu, ildeki sağlık yatırımlarının ve hizmetlerinin durumu hakkında yetkililerle detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bilecik’i ziyaret etti - Resim : 4

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilecik’te beraberindeki heyetle birlikte Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na incelemeleri sırasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir,Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacıve diğer yetkililer eşlik etti.

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