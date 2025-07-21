Sağlık Bakanlığı duyurdu! Yeni düzenlemeler yürürlükte

Sağlık Bakanlığı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında sağlık alanına yönelik birçok önemli düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yeni yasa; ilaç takibinden organ bağışına, tıbbi kenevir üretiminden hekimlerin çalışma haklarına kadar geniş bir alanda değişiklikler içeriyor.

ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTAL DÖNEM

Yasayla birlikte organ bağışı süreci dijitalleştirildi. Vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek. Bağış yapan kişiler, bağış yaptıklarını hangi yakınlarıyla paylaşmak istediklerini de kendileri belirleyecek.

Yeni düzenlemeyle, kişiler hayattayken verdikleri organ bağışı kararı, ölüm sonrasında da geçerli sayılacak. Böylece bağışçının iradesi korunacak ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olacak. Ayrıca, organ bağışçılarının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik tanınacak.

TIBBİ İŞLEMLERDE ELEKTRONİK ONAY DÖNEMİ

Yeni yasa kapsamında, hasta ve yakınlarının tıbbi işlemler için verdikleri onaylar elektronik ortamda da alınabilecek. Bu uygulama özellikle acil durumlar ve uzaktan sağlık hizmetleri açısından önemli kolaylık sağlayacak.

İLAÇLAR ÜRETİMDEN KULLANIMINA KADAR DİJİTAL SİSTEMLE TAKİP EDİLEBİLECEK

Her ilacın üretim veya ithalat aşamasından, hastaya kullanımına kadar olan süreci Takip Sistemi ile izlenecek. Sağlık Bakanlığı, ilaç tedarik zincirini bu sistem sayesinde daha sıkı kontrol edecek. Sistem sayesinde stok kontrolleri, üretim ve dağıtım planlaması düzenli olarak izlenecek. İlaca erişimde kesinti yaşanmaması hedeflenirken, kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle yalnızca standartlara uygun tıbbi cihazların piyasada yer almasına izin verilecek. Aykırı faaliyetlerde bulunanlara yönelik idari para cezaları ağırlaştırılacak. Ayrıca, özel sağlık kuruluşlarının aldatıcı tanıtım ve reklam faaliyetleri sıkı şekilde denetlenecek. Sağlık Bakanlığı, “iyileşme umudunu suistimal eden ticari reklamlara” karşı harekete geçecek.

TIBBİ KENEVİRDE HEDEF YERLİ ÜRETİM VE İHRACAT

Yasa kapsamında, tıbbi kenevir üretimi ve kullanımı sıkı denetime alınacak. Üretimden satışa kadar tüm süreç, toplum sağlığını koruma ve yasa dışı kullanımın önüne geçme amacıyla Sağlık Bakanlığı denetiminde olacak.

Tıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünleri yalnızca eczanelerde ve reçete karşılığı sunulacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri ise sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Sürdürülebilir ve kontrollü üretimle hem “sağlıkta yerli üretim” hem de “küresel açılım” hedefleniyor. 2027’de pazar büyüklüğünün 55 milyar dolara ulaşması beklenen sektörde, Türkiye’nin önemli bir tedarik merkezi olması amaçlanıyor.

HEKİMLERE ÇİFT SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞMA HAKKI

Yeni düzenlemeyle, özel hastane kadrosunda görev yapan hekimler, artık aynı anda iki sağlık kuruluşunda hizmet verebilecek. Bu hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ve emeklilik kazanımları da korunacak şekilde düzenlendi.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI AÇILIYOR

Yasa ile birlikte bazı sağlık meslekleri de yeniden tanımlandı.

Nükleer tıp teknikerliği ve diş protez teknisyenliği, sağlık meslekleri arasına dahil edilerek istihdam edilecek.

Daha önce ataması bulunmayan ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı unvanları ise “sağlık bakım teknisyeni” adı altında birleştirilecek.

Ayrıca, optisyenlerin meslek örgütü olan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği, artık daha aktif çalışabilecek. Birlik, faaliyetlerini yasal zeminde sürdürebilecek.