ABD Temsilcisi Tom Barrack: “İsrail, parçalanmış bir Suriye istiyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’tan üst üste Suriye'ye yönelik açıklamalar geliyor. Barrack, Associated Press’e verdiği röportajda, “İsrail, parçalanmış bir Suriye istiyor” dedi.

“İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR”

ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye müdahalesini eleştirdi. Barrack, güçlü ve birleşik bir Suriye’nin İsrail tarafından tehdit olarak görüldüğünü, bu nedenle İsrail’in “farklı gruplara ayrılmış, zayıf bir Suriye” hedeflediğini söyledi.

Barrack, Associated Press’e verdiği röportajda “İsrail'in müdahaleleri bu hedefin açık bir parçası gibi görünüyor. Oysa bölge istikrarı için merkezi bir yönetim şart" dedi.

Barrack’a göre, İsrail’in son dönemde özellikle Süveyda bölgesine düzenlediği hava saldırıları, bu stratejinin parçası. ABD'li temsilciye göre bu tür müdahaleler, Suriye'de sadece istikrarsızlığı körüklüyor.

İsrail, geçen hafta Süveyda'da Dürzi milislere yönelik saldırılar yapmış, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ABD’li temsilci, İsrail’in Dürzileri bahane ederek Suriye iç savaşını yeniden tetikleyebileceğini belirtti. Washington yönetiminin bu saldırılarda herhangi bir rolü olmadığını da öne sürdü.