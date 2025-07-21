50 derece üstü hissedildi: Türkiye’de aşırı sıcak alarmı

Adana’da hissedilen sıcaklık 51 dereceyi aşarken, termometreler 40 dereceyi zorladı. Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası yaşamı durma noktasına getirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
50 derece üstü hissedildi: Türkiye’de aşırı sıcak alarmı
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Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bu hafta ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak.

ADANA’DA CEHENNEM SICAKLIĞI: HİSSEDİLEN 51,3 DERECE

Adana’da hava sıcaklığı 37,7 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 51,3 dereceye ulaştı. Antalya’da ise 53 dereceye kadar hissedileceği uyarısı yapılmıştı; kentte ölçülen hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu.

İZMİR’DE FÖN ETKİSİ: KENT MERKEZLERİ BOŞALDI

İzmir’de sıcak hava, ‘fön rüzgarı’ etkisiyle daha da yakıcı hale geldi. Termometre 40 dereceyi gösterdi. Konak, Kemeraltı, Alsancak ve Kordon gibi kalabalık bölgeler gün ortasında ıssızlaştı. Vatandaşlar gölge alanlara sığındı, şemsiye ve şapkayla korunmaya çalıştı.

 

TERMOMETRELER 40’I GEÇTİ, KENTLER NEFES ALAMIYOR

 Geçtiğimiz günlerde paylaşılan tahminlere göre bazı illerde görülebilecek sıcaklık değerleri şöyleydi:

– Ankara: 37°C
– İstanbul: 36°C
– İzmir: 40°C
– Konya: 37°C
– Edirne: 42°C
– Bursa: 39°C
– Aydın: 44°C
– Muğla: 41°C
– Antalya: 40°C
– Adana: 39°C
– Diyarbakır: 45°C
– Erzurum: 32°C
– Şanlıurfa: 44°C

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocukların 11.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bol su tüketimi ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor.

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