Futbolseverleri ekran başına kilitledi: Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Süper Lig sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL’lik Süper Lig sorusu futbolseverleri ekran başına kilitledi. Yarışmacı joker hakkını kullandı ama doğru yanıtı bilemedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Futbolseverleri ekran başına kilitledi: Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Süper Lig sorusu
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FUTBOLSEVERLERİN ZORLANDIĞI SORU

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümünde, 500 bin TL değerindeki soru gündem oldu.

Yarışmacıya 500 bin TL’lik soruda, “1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Jokerlerini kullanan yarışmacı, soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı. Sorunun doğru cevabı ise Galatasaray’dı.

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Kim Milyoner Olmak İster sorusu Galatasaray
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