Futbolseverleri ekran başına kilitledi: Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Süper Lig sorusu

FUTBOLSEVERLERİN ZORLANDIĞI SORU

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümünde, 500 bin TL değerindeki soru gündem oldu.

Yarışmacıya 500 bin TL’lik soruda, “1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Jokerlerini kullanan yarışmacı, soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı. Sorunun doğru cevabı ise Galatasaray’dı.