Adıyaman’da iki işçi intihar girişiminde bulundu: Paralarını alamadıklarını öne sürdüler

Adıyaman’da paralarını alamadıklarını iddia eden iki işçi, emniyet müdürlüğü yanındaki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahısları ikna etmeye çalışıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adıyaman’da iki işçi intihar girişiminde bulundu: Paralarını alamadıklarını öne sürdüler
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Adıyaman’da iki işçi, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasının hemen yanında bulunan çok katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, ücretlerini alamadıklarını belirten iki işçi, öğle saatlerinde binanın çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çatıya çıkan işçileri ikna etmek için yoğun çaba harcarken, yaklaşık 7 saattir süren görüşmelerden henüz sonuç alınamadı. Emniyet çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İntihar girişimiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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