Adıyaman’da iki işçi intihar girişiminde bulundu: Paralarını alamadıklarını öne sürdüler

Adıyaman’da iki işçi, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasının hemen yanında bulunan çok katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, ücretlerini alamadıklarını belirten iki işçi, öğle saatlerinde binanın çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çatıya çıkan işçileri ikna etmek için yoğun çaba harcarken, yaklaşık 7 saattir süren görüşmelerden henüz sonuç alınamadı. Emniyet çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İntihar girişimiyle ilgili inceleme başlatıldı.