Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: 1 ölü, 4 yaralı

KOLEJ KAMPÜSÜNE SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Bangladeş'in başkenti Dakka’nın Uttara bölgesinde bulunan bir kolej kampüsüne, Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI tipi eğitim uçağı düştü.

Bangladeş ordusunun Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kazada bir kişinin hayatını kaybettiği, en az dört kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar askeri hastaneye sevk edildi.

KANTİNİN ÇATISINA DÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Yerel medya kuruluşu Prothom Alo, savaş uçağının kampüsteki kolej kantininin çatısına çarptığını ileri sürdü. Bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Olay anına ait görüntülerde kampüs içindeki çimenlik alanda büyük bir yangın çıktığı, gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

Görgü tanıkları, kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiğini bildirdi. Vatandaşlar olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

Bangladeş Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri yetkilileri, kazanın nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

