Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın duyurdu.
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CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Vefat haberi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.
Ahmet Akın, X hesabında şu ifadeleri kullandı:
“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”