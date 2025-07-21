Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
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CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Ahmet Akın, X hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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