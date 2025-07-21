MİT Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret edecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar ve Grup Başkanvekilleriyle görüşecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MİT Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret edecek
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İBRAHİM KALIN, DEM PARTİ GRUBUNU ZİYARET EDECEK

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret edecek.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Kalın’ın ziyaret sırasında Eş Genel Başkanlar ve Grup Başkanvekilleriyle görüşeceği belirtildi.

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