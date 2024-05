Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince ağız ve diş sağlığı alanına yönelik geliştirilen yapay zeka ile radyolojik teşhis ve tanı sisteminin hastalarda kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili Başhekim Dt. Kadir Gördeli'den bilgi aldı.

Yılmaz, ziyaretinde yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığında yapay zekadan faydalanmaya yönelik sistemin bu hastanede pilot uygulama olarak kullanıldığını söyledi.

Bakanlık tarafından uygulamanın yaygınlaştırılmasına ilişkin sürecin devam ettiğini anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı olarak ciddi bir veri hazinelerinin olduğunu, bu konuda Türkiye'nin önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

E-nabız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), İlaç Takip Sistemi gibi verilerden oluşan hazineyi kullanabilmenin de ayrı bir meziyet olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

- Şu an yapay zeka üzerine 9 proje çalışıyoruz. Hazırlıkları devam eden 5 yapay zeka projesi var. 6 Şubat'tan beri Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) çekilen mamografi görüntülerini yapay zeka okuyor. Doğruluğu da yüzde 87 civarlarında. Şu an özellikle okuma ve teşhis süreleri ciddi uzunluktayken neredeyse 10'da 1'e düşürmüş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de onu ikinci göz olarak okutmaya devam edeceğiz. Tabii bu da şu an kendisi öğrenen bir proje. Bunun arkasına dijital patolojiyi de koymayı hedefliyoruz. Onunla birlikte KETEM'e giren bir hasta inşallah dijital patolojiyi de koyduğumuzda 15 gün sonunda buna artık bir teşhis konulmasını hedefliyoruz. 5 aylardan 15 günlere diyebiliriz. Yapay zekanın burada çok ciddi bir avantajını inşallah gözler önüne sermiş olacağız.