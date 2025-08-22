❗ Sağlık Bakanlığı’ndan yeni mesai düzenlemesi açıklaması: İddialara yanıt geldi

Sağlık Bakanlığı, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan “mesai dışı hizmetle ilgili yeni genelge yayımlandı” iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının mevzuata aykırı şekilde çalıştırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, 81 ildeki kamu hastanelerine gönderdiği talimatla yeni mesai saatleri düzenlemesini duyurdu. Buna göre ameliyathane ve endoskopi üniteleri, hafta içi günlerde 22:00’ye kadar, hafta sonu ise 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

📌 Tepkilerin ardından açıklama geldi

İstanbul Tabip Odası’nın, “Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi 22:00’ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emredildi” iddialarına Sağlık Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mesai dışı hizmet uygulamalarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı haberler üzerine doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın mevzuata aykırı herhangi bir genelgesi bulunmamaktadır. 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza sadece hatırlatma yazısı gönderilmiştir.

Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz sürdürülmekte olup; nöbet, vardiyalı çalışma ve mesai kaydırma gibi uygulamalar mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.”

Bakanlık açıklamasında ayrıca, mesai düzenlemelerinde sağlık çalışanlarının haklarının korunacağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler, mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir. Hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyecektir.”

