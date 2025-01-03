Sağlık çalışanları 5 gün iş bırakacak

Sağlık meslek örgütleri, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında birinci basamak sağlık kurumlarında, 8 Ocak'ta ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakacak.

Başta Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve Türk Tabipleri Birliği olmak üzere 14 sağlık meslek örgütü eylem öncesi Ankara’da bir araya geldi.

Ulusal Kanal’a konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Türkü Yağmur Nehir, eylem için vatandaşlardan destek istedi.