Sahte cilt ürünleri tehlikesi hayati boyutlara varabiliyor: uzmanlar uyardı! Nelere dikkat etmeliyiz?

Dermatoloji uzmanı Dr. Fulya Göksu, sahte cilt ürünlerinin hayati tehlike oluşturacak boyuta gelebileceğinden bahsetti, uyardı! Hep beraber o uyarılara kulak kabartalım:

Sahte cilt ürünleri tehlikesi hayati boyutlara varabiliyor: uzmanlar uyardı! Nelere dikkat etmeliyiz?
Sahte cilt ürünleri tehlikesi hayati boyutlara varabiliyor: uzmanlar uyardı! Nelere dikkat etmeliyiz?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fülya Göksu, sahte cilt ürünlerinin ciddi tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekerek, güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden ehil olmayan kişiler tarafından önerilen sahte ürünlerin cilde zarar verebileceğine dikkat çeken uzmanlar, güneş koruyucu, nemlendirici gibi ürünlerin uygun noktalardan ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini ifade ediyor.

Sahte cilt ürünleri tehlikesi hayati boyutlara varabiliyor: uzmanlar uyardı! Nelere dikkat etmeliyiz?

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Uzm. Dr. Fülya Göksu, “Güneş koruyucuların sık kullanıldığı bir dönem; yaz dönemi, kullanırken ilk önce üzerinde SPF yazar, faktörüne dikkat etmeliyiz, SPF ultraviyole B için koruyuculuk gösteren bir değerdir ama bu tek başına yeterli bir değer değil, UV A için de koruyuculuk olan geniş spektrumlu güneş koruyucuların olmasına dikkat etmeliyiz. Biz dermatolog olarak cilt tipine göre yağlı, kuru ciltler, yaşa göre önerebiliyoruz; bebek, çocuk, gebelerde, emziren annelerde veya bazı hastalıkları olan mesela romatolojik, dermatolojik hastalıklarla güneşe karşı bir hassasiyet oluyor. Güvenilir bir yerden alınmalı çok önemli, biz eczaneleri öneririz. Artık covid döneminden sonra da günümüzde online alışverişler çok sıkça gelişti. Güvenilir sitelerden üzerinde barkodlar oluyor, barkod okutarak tercih yapılabilir. Kapağını açtığında içerisinde koruyucu sticker gibi bir nokta oluyor açılıp açılmadığını, kıvamını kontrol edebilirler" dedi.

Sahte cilt ürünleri tehlikesi hayati boyutlara varabiliyor: uzmanlar uyardı! Nelere dikkat etmeliyiz?

Ciltte kullanılan sahte ürünlerin toksik etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Dr. Göksu, alerjilere, cilt kanserine ve hayati tehlikelere sebep olabileceğini belirtti. Güneş koruyucu ürünlerin SPF değerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Göksu, güneş kremi kullanımının yaz aylarında büyük önem taşıdığını aktardı. Uzmanlar ayrıca, güneşe maruziyetin uzun süreli ve direkt olmasının sağlık açısından risk teşkil ettiğine dikkat çekti.

Sahte ürünler konusunda sosyal medyada medyatik kişilerin halkı yanıltabileceğine dikkat çeken Dr. Göksu, sağlığın her zaman ucuz ürünlerden daha değerli olduğunu ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmanın önemini vurguladı. Ayrıca, cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesi ve makyaj ürünlerinin de dermatolojik olarak test edilmiş olmasının önemini belirtti.

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