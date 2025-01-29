Sarı serum tehlikesi: Öldürdü iddiasına soruşturma açıldı

'Sarı serum' olarak bilinen vitamin içerikli serumların güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Benzer şekilde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın ölümünde de bu tür serumların rolü olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Afyonkarahisar'da 13 Ocak'ta, grip şikayetiyle özel bir kliniğe giden Mehmet Gündoğan’a iddiaya göre herhangi bir tetkik yapılmadan serum takıldı. Serumun bitmesine yakın, nefes almakta zorlandığını belirterek fenalaştı. Yanındaki arkadaşı durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İddiaya göre, Gündoğan’a bağlanan vitaminli serum öncesinde alerji kontrolü yapılmadı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.