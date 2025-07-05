Sessiz katil her yıl on binleri götürüyor! Kalp damar hastalığında korkutan tablo

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, Türkiye'de en çok ölüme neden olan hastalıklardan biri olan koroner arter hastalığına karşı uyarıda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede her 100 ölümden 36’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşiyor. Bu ölümlerin önemli bir kısmının da kalp damarlarında meydana gelen sertlik ve tıkanıklıkla ortaya çıkan koroner arter hastalığı kaynaklı olduğu ifade edildi.

“BU HASTALIK BİR GECELİK DEĞİL, YILLAR İÇİNDE GELİŞİYOR”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bu hastalığın yıllar içinde sessizce ilerleyerek kalp krizi, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve ani ölümlere yol açabileceğine dikkat çekti. Kılıçaslan, “Bu bir gecede oluşan bir hastalık değil. Önlem alınmazsa, ölümle sonuçlanan sessiz bir ilerleyişi var. Erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarır” dedi.

Koroner arter hastalığının gelişiminde yalnızca genetik yatkınlık değil, aynı zamanda yaşam tarzı faktörleri de etkili. Kılıçaslan, başlıca risk faktörlerini şöyle sıraladı: Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, stres. Ayrıca, yaşla birlikte artan diyabet ve obezite oranlarının da hastalığın seyrini ağırlaştırdığı belirtildi.

Prof. Dr. Kılıçaslan, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara kullanımından uzak durmak ve tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak gibi önlemlerin koroner arter hastalığından korunmak için faydalı olduğunu belirtti.

