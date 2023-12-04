Şiddetli Yağmurlardan Sonra Ortaya Çıktı! Ağaç Diplerindeki Çeyrek Altın Değerinde Besin

Aşırı yağmurlardan sonra ortaya çıkan dünyanın en pahalı mantarı olarak geçen trüf mantarı, yüksek oranda antioksidan içerir. Bu yüzden sağlığa faydaları saymakla bitmez. Besin değerleri yüksek olan trüf mantarı oldukça değerlidir. Çünkü çok nadir bulunur ve yetişme alanı dardır. Ulaşılması için toprak baya eşelenmeli. Bu yüzden yağışlar sonrası ortaya çıkar.

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Fransa'da tüketimi oldukça yaygın olan trüf mantarı son günlerde sos olarak tüketilir. Makarna Pizza tarzı besinlerle tüketildiği gibi salatalara eklendiğinde uzun süre tok tutar. Diyet yapanlar bu yüzden hemen tüketmeli. Trüf mantarı vücudun ihtiyacı olan protein ve kalsiyum oranını yüzde 80 karşılar. Vegan yanı et tüketmeyenler için trüf mantarı bu yüzden mucizevi bir şekilde fayda sağlar.

Aroması çok yüksek olan trüf mantarı asla çiğ tüketilmez. Mutlaka trfü mantarı haşlanmalı ardından ezilerek sos haline getirilmeli. Sos hali sıklıkla her şeyde tercih edilen trüf mantarı sindirimi düzenler. Metabolik rahatsızlığı olanlar için metabolizmayı daha hızlı çalıştırır. Ülkemizde Trakya bölgesinde sıklıkla tüketilir. Lif kaynağı yüksektir. Kan akşını dengeler. Damarları temizler ve kalp sağlığını korur. Kilosu en az 4 in TL olan trüf mantarı pahalı olmasına rağmen oldukça çok popülerdir.