Soğuk Havalar İçin Bağışıklığı Kale Gibi Yapıyor! C vitamini Demirle Karıştırın

Eyvah! soğuk havalar birden bastırdı virüsler çoğaldı ve Dünya Sağlık Örgütünden peşi sıra açıklamalar geldi. Bağışıklığınızı güçlendirmeye yönelik karışımları öneren uzmanlar son yıllarda doğal yollara başvurmayı daha çok destekledi. Bunlarda büyük anne ilaçları oldu. C vitamini demirle karıştırıp hazırlanan bu ilaçlar gelin beraber inceleyelim.

Bağışıklığı Kale Gibi Yapan: C vitamini Demir Karışımı!

Soğuk havalar bastırmadan bağışıklık sistemini hastalıklara karşı hazırlamak için sabahları mutlaka bir yemek kaşığı pekmeze bir kaç damla limon sıkın ve için.

Bunun yanı sıra gün içinde mutlaka bir portakal dilimlere ayırarak tüketin. Bununla beraber bir siyah çayın içine limon sıkıp içebilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendirmek için gün içinde bu karışımların yanı sıra bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı sumak ekleyin ve tüketin ya da çörek otu ekleyebilirsiniz.

C vitamini içeren ve demir içeren besin karışımları adeta bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ilaçlardır. Bu yüzden ıspanak ve yumurta karışımı da bunlardan biri.

C vitamini bakımından en zengin besinler ise sakatat ve kırmızı ettir. Kırmızı etteki demir oranını artırmak için soya sosu eklemenizi tavsiye ederiz. Soya sosu etteki demir oranını artırır.