Soğuk Havalar İçin Bağışıklığı Kale Gibi Yapıyor! C vitamini Demirle Karıştırın

Soğuk havaların birden bastırmasıyla bağışıklık sistemi düşer. Vücudun direnç kaybetmesiyle hastalıklar artar ancak büyük annelerimizin doğal ilaçları olan C vitamini ve demir karışımını mutlaka deneyin! Soğuklar bastırmadan bağışıklığı güçlendirecek karışım

Soğuk Havalar İçin Bağışıklığı Kale Gibi Yapıyor! C vitamini Demirle Karıştırın
Soğuk Havalar İçin Bağışıklığı Kale Gibi Yapıyor! C vitamini Demirle Karıştırın
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Eyvah! soğuk havalar birden bastırdı virüsler çoğaldı ve Dünya Sağlık Örgütünden peşi sıra açıklamalar geldi. Bağışıklığınızı güçlendirmeye yönelik karışımları öneren uzmanlar son yıllarda doğal yollara başvurmayı daha çok destekledi. Bunlarda büyük anne ilaçları oldu. C vitamini demirle karıştırıp hazırlanan bu ilaçlar gelin beraber inceleyelim.

C vitamini karışımı

Bağışıklığı Kale Gibi Yapan: C vitamini Demir Karışımı!

Soğuk havalar bastırmadan bağışıklık sistemini hastalıklara karşı hazırlamak için sabahları mutlaka bir yemek kaşığı pekmeze bir kaç damla limon sıkın ve için. 

Bunun yanı sıra gün içinde mutlaka bir portakal dilimlere ayırarak tüketin. Bununla beraber bir siyah çayın içine limon sıkıp içebilirsiniz. 

Bağışıklığı güçlendirmek için gün içinde bu karışımların yanı sıra bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı sumak ekleyin ve tüketin ya da çörek otu ekleyebilirsiniz. 

C vitamini karışımı

C vitamini içeren ve demir içeren besin karışımları adeta bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ilaçlardır. Bu yüzden ıspanak ve yumurta karışımı da bunlardan biri.

C vitamini bakımından en zengin besinler ise sakatat ve kırmızı ettir. Kırmızı etteki demir oranını artırmak için soya sosu eklemenizi tavsiye ederiz. Soya sosu etteki demir oranını artırır. 

Otlu Börek Nasıl Yapılır? Çıtır Çıtır Börekler İçin Püf NoktalarOtlu Börek Nasıl Yapılır? Çıtır Çıtır Börekler İçin Püf NoktalarYemek Tarifleri
# c vitamini # bağışıklık güçlendirme # soğuk havalar # sağlık
Çok Okunanlar
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Benzin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatları ne kadar?
Öne Çıkanlar 115 Ölü, 200 Yaralı! Irak’ta Düğün Faciası - Ulusal 115 Ölü, 200 Yaralı! Irak’ta Düğün Faciası - Ulusal MasterChef Terkib-i Çeşidiyye Tarifi Nasıl Yapılır? MasterChef Terkib-i Çeşidiyye Tarifi Nasıl Yapılır?