Şok baskın: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi!

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine iki işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi. Bazı gıda ürünlerinin kimyasal işlemlerle muamele edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde, bir işletmenin deposunda bozulduktan sonra tekrar dondurulmuş kırmızı etler ile levrek, çupra, somon ve dil balığı gibi güvenilir olmayan 1 ton balık tespit edildi.

Gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmeye, 5996 sayılı Kanun kapsamında 336 bin 902 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, yasak avlanma döneminde bulundurulan dil balığı nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL ek ceza verildi. Yetkililer, işletmenin faaliyetlerini durdurma kararı alırken, depo ve soğuk hava deposu mühürlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, halkın güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, ihbara konu olan diğer işletmede satışa sunulan ‘dana kuzu karışık et döner’ ve ‘pişmiş tavuk döner’ ürünlerinden numune alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi. Ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığı test sonuçlarıyla belirlenecek.