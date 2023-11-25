Tahinin Saymakla Bitmeyen Mucizevi Faydaları! Sabahları Aç Karnına Bir Kaşık Tahin Tüketirseniz…

Faydalarını saymakla bitiremediğimiz tahin, severek tüketilen bir besin kaynağıdır. Tahin genellikle pekmezle tüketilen bir besin olsa da tek başına tüketildiğinde maksimum fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra tahinin kullanım alanları da oldukça fazladır. Tahin hem tatlılarda hem de tuzlu yemeklerde özelliklede mezelerde oldukça sık kullanılan bir besindir. Keklerde, kurabiyelerde, mezelerde daha birçok alanda kullanımı oldukça geniştir. Aynı zamanda tahin helvası da sıklıkla kullandığımız yine tahinden elde edilen bir besin kaynağıdır.

Tahin, susam tohumlarının ezilerek ve kavrularak öğütülmesiyle birlikte elde edilen yoğun kıvamlı bir besin kaynağıdır. Tahin, lezzetinin yanı sıra içerisinde pek çok vitamin, mineral ve protein bulundurur. Aynı zamanda tahin, birçok hastalık ve rahatsızlık için tam bir şifa kaynağı olan doğal ilaç görevini görür. Tahinin faydalarını duyduğunuzda asla evinizden eksik etmeyeceksiniz. Tahinin mucizevi faydalarını sizin için araştırdık! İşte tahinin sağlığınıza fayda sağlayacak mucizevi etkileri…

Tahinin Mucizevi Faydaları

Tahin, yaşlanmaya bağlı hafıza kaybı ve alzheimerı önlemede muazzam bir etki gösterir.

Beyin gelişimini destekler.

Bronşite ve nefes darlığına son derece faydalıdır.

Kemiğin yapısını koruyarak, kemik gelişimini destekler.

Alerjik astım hastalığına birebir fayda sağlar.

Vücuttaki zehrin atılmasını sağlar.

Karaciğeri temizler.

Karaciğer ve böbreklerin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olur.

İçerisinde bulundurdğu güçlü antioksdan yapısı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterol seviyesini düşürür.

Kalp hastalıları ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Demiri emer ve kansızlığa birebir fayda sağlar.

Cilt problemlerine fayda sağlar ve cilt sağlığını koruyarak, cildi güzelleştirir.

Damar sertliğini ve tıkanmalarını önlemeye yardımcı olur.

Göz sağlığını korumak için oldukça önemlidir.

Vücuttaki iltihaplanmayı önler ve azalmasına yardımcı olur.

Mide problemlerine birebir fayda sağlayarak şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.

Tahinin Kullanımı

Her sabah aç karnına 1'er kaşık olacak şekilde 7 gün boyunca tahin tüketin. 3 gün arayla bunu tekrar ettirin ve 1 ay boyunca kullanmaya özen gösterin.